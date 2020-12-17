Tuzla’da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadın, Mardin’de toprağa verildi

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL’un Tuzla ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyhun Çatalca tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seher Çatalca, memleketi Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Gökçe Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, pazartesi günü Tuzla’ya bağlı Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuğuyla alışverişten evine dönen Seher Çatalca, eşi Ceyhun Çatalca ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ceyhun Çatalca eşini bıçakladı. Yaralanan Seher Çatalca kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Seher Çatalca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Seher Çatalca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Ceyhun Çatalca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seher Çatalca’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’ne getirildi. Çatalca’nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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