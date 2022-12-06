Tuzla'da cip beton bariyerlere çarptı; kaza anı kamerada 

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Murat SOLAK – Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) – -TUZLA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip, beton bariyerlere çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 KDR 77 plakalı K.İ. yönetimindeki lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak askıda kaldı. Kazada sürücü K.İ. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı K.İ.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)