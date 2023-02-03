Tuzla’da 12 milyon lira değerinde karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA’da bulunan bir fabrikaya düzenlenen baskında piyasa değeri 12 milyon lira olan 600 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir fabrikaya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasadan toplanan atık yağların tesiste çeşitli işlemlerden geçirilerek karışımlı akaryakıt üretildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri baskın yapılan fabrikada uzun süre incelemelerde bulundu. Piyasa değeri 12 milyon lira olan 600 ton ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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