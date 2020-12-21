Tuzla’da 110 bin ton evsel atık toplandı

İSTANBUL, (DHA) – Temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem veren Tuzla Belediyesi, 2020 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar ile yaklaşık 110 bin ton evsel atık topladı. Çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 yılına kadar Tuzlamızda yüzde 35’lik bir geri dönüşüm sağlayarak hem ekonomik katma değer oluşturabilmek hem de gelecek nesillere güzel bir Tuzla bırakabilmek için, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Karbon ayak izini küçültmek, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek ve atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok öncü çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, 2020 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar ile tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. 363 ton bayat ekmek, 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolap, 8 bin ton ambalaj atık, 3 ton elektronik atık, 163 ton tekstil atığı, 1 ton 157 kg atık pil, 180 bin litre bitkisel atık yağ, 8 bin 120 ton atık dal ve 110 bin ton evsel atık topladı.

“TUZLAMIZDA GERİ DÖNÜŞÜME ÇOK ÖNEM VERDİK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı proje kapsamında 2023 hedefini Tuzla’da yakalayacaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında hedeflenen yüzde 35 ve 20 milyar dolarlık bir geri dönüşüm hedefini kazanmak, hem ekonomik hem de doğal kaynakları tükenmemiş bir ülkeyi gelecek nesillere bırakabilmek için bir proje başlatılmıştı. Bu proje kapsamında ülkemizde olduğu gibi Tuzlamızda da geri dönüşüme çok önem verdik. Geri dönüşüm konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Biz evlere varıncaya kadar, bayat ekmeklerin geri dönüşümü, bunun yanında elektronik atıklar, kağıt ve evsel atıklardan çok zor olmasına rağmen çok başardığımız sıvı yağ toplanmasına kadar her türlü konuda, biz de 2023 yılına kadar Tuzlamızda yüzde 35’lik bir geri dönüşüm sağlayarak hem ekonomik katma değer oluşturabilmek hem de gelecek nesillere güzel bir Tuzla, güzel bir ülke bırakabilmek için Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.