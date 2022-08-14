Tuzla Piyade Okulu’nda yangın

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-TUZLA Piyade Okulu’nda otlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde otlukta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan Yangında yaralanan olmazken yangın vatandaşlar tarafında cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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