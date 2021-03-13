Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “İBB 28 milyar bütçesiyle, 40 milyarlık Hızray projesini nasıl yapacak?”

İSTANBUL, (DHA) – İBB Meclis toplantısının üçüncü birleşimi koronavirüs salgını sebebiyle tedbirler kapsamında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Hızray projesi için hiçbir bilimsel araştırma yapmadan lansman ve demeçlerle İstanbul’u yönettiği yönünde eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantılarının üçüncü birleşimi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’ne 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi’nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıtımını yaptığı proje Hızray’ın hiçbir bilimsel alt yapıya sahip olmadığını apar topar lansman yapıldığını ifade ederek proje ile ilgili ile eleştiride bulundu. Başkan Yazıcı, ”Hızray Projesi’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatıyorsunuz. Sonra İstanbul’un kuzeyinden bir tane çok büyük 5 milyar Dolarlık bir proje açıklıyorsunuz. 12 tane istasyon ile 80 kilometre hızla gidecek diyorsunuz. Daha sonra bir ay içerisinde 3 defa güzergâh değiştiriyorsunuz. Lansmana bakıyorsunuz, lansmandaki arkasındaki görüntüye bakıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Viaport ve Finans Merkezi ile orantı yok. Orantısızlık var. Hiçbir izan yok. Yani ajansınız bile başkanın açıklama yaparken arkasında koymuş olduğu sunumdaki orantısız bir krokiden başka bir şey değil. Sizin Hızray projenizin ne bir bilimsel temeli var. Ne de yolcu ihtiyacı var. İstanbul’un en kuzeyinden bu kadar hızlı bir tren nasıl gidecek. 12 tane istasyondan 80 kilometre ile nasıl yavaşlayacak, nasıl duracak. Nasıl indirme bindirme yapacak. Hızray projesi için bize bir mantıksal bir temel söyler misiniz? Böylesine apar topar hazırlanmış ve 5 milyar Dolar kredi demişsiniz. Bütçeniz 28 milyar Türk Lirası. Hızray Projesi 40 milyar Türk Liralık bir projedir. İBB Başkanı lansmanda şöyle söylüyor, ’Hızray projesi için yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin alacağız.’ Hızray projesinin hiçbir şeyi hazır değil. Lansmanı hazır değil. Ama kılıfı hazırlanmış, minaresi çalınmış. Bütçeniz 28 milyar Türk Lirası, 40 milyar Türk Lirası olan projenizi Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve ya Bakanlıktan isteyeceksiniz. O da ret olacak. Sonra biz istedik ama yaptırmadık diyeceksiniz.” dedi.

“İBB BAŞKANI HIZRAY İÇİN YAP-İŞLET-DEVRET DEMEYE UTANIYOR”

Başkan Yazıcı, ”Hızray projenizin bir bir takipçisi olacağız. İstanbul’un en kuzeyinden apar topar hazırladığınız bu projenizin bilimsel alt yapısını ihtiyacını ve 40 milyar Türk Liralık bir yatırımın İstanbul halkını borçlandırmak olduğunu biliyoruz. ‘Başkan nasıl bulacaksınız’, ‘Cumhurbaşkanından isteyeceğiz’ diyorsunuz. Pekâlâ, nasıl yapacaksınız. Başkan ‘Yap-İşlet-Devret’ diyemiyor. Yap-İşlet-Devret sistemini o kadar kötülediniz ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün örgüt elemanları en alttan en üste kadar Türkiye’ye karış karış hizmetler yapmış Ak Parti’yi o kadar karaladınız ki utanıyor İBB Başkanı’ diyor ki,’ Yap-işlet-devret ama ahlaklı yap-işlet-devret’. Fıkra gibi. Bu projeye de Tuzla’yı katmanızı istiyorum. Hızray projesinin bilimsel bir alt yapısını, hızlanmasını, yavaşlamasını, bilimsel temelini ne oluyor anlatın. Yoksa bu milletin aklı ile oynamayın, siz de bunu reddedin, mağdura oynayacaksınız. Ondan sonra da halkı kandıracaksınız. Erbakan Hoca’nın güzel bir sözü var, hadi oradan” diye konuştu.