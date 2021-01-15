Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelli yazar Ersin Ata’yı ziyaret etti

İSTANBUL (DHA) – ‘Engeller Sona Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye Değersin’ isimli 3 kitabın yazarı. Ersin Ata’yı evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ersin Ata, Herkese ilham olacak azme ve şevke sahip. Dünyaya tutunuş şekliyle herkesi motive edecek, ilham kaynağı olacak. Kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam edecek” dedi.

Tuzla’da yaşayan ve yazdığı ‘Engeller Sona Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye Değersin’ isimli kitapları ile engellilerin yaşadığı zorlukları kaleme alan Ersin Ata, yazdığı kitapları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ulaştırdı. Bunun üzerine Dr. Yazıcı’da, Ata’yı evinde ziyaret etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Dr. Yazıcı ile Ata, kitaplar üzerine sohbet etti. Kitaplarının daha çok insan ulaşmasını isteyen Ersin Ata, Dr. Şadi Yazıcı’dan hem yeni bir bilgisayar hem de kitaplarının okullarda öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmasını istedi.

Eski bilgisayarını ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vermesi konusunda Ata ile anlaşan Dr. Yazıcı, Ata’ya yeni bir bilgisayar sözü vererek, kitaplarının okullara ve daha fazla insana ulaşması için elinden geleni yapacağını söyledi.

“ERSİN ATA İLE DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK”

Ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ersin Ata kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisi tüm engellerine rağmen tüm engelleri aşarak üç tane kitap yazmış bir kardeşimiz. Sürekli yazışıyoruz. Bizim imza günümüze de kitap fuarında bulunmuştu. Ama kendisi gerçekten herkese ilham olacak azime, şevke ve dünyaya tutunuş şekliyle de herkesi motive edebilecek ve ilham kaynağı olacak kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam edecek” diye konuştu.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ersin Ata ise” Çok mutlu oldum. Başkanımız zaten Tuzla’ya çok hizmeti olan birisi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ersin Ata’nın annesi Havva Ata da “Ersin mükemmel bir çocuk. Oğlumuz ile bu küçücük odada çok huzurluyuz. Oğlum başkanımızı çok seviyor. Ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.