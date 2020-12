TUZKAM’la Tuzla’da 50 kişi daha iş sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA) – Tuzla Belediyesi Kariyer İstihdam Merkezi (TUZKAM), işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında istihdam köprüsü oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen görüşmeler sonrası 50 kişi daha iş sahibi yapılırken, son 3 ayda işe yönlendirilen vatandaşların sayısı 1700 oldu.

Tuzla’da işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında istihdam köprüsü oluşturulması amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla hayata geçirilen TUZKAM, yaptığı toplu iş görüşmeleri ile yüzlerce vatandaşı iş sahibi yapıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesine 50 kişi katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe her yaş grubundan vatandaşlar katıldı. Toplu iş görüşmesine katılan vatandaşların tamamı iş sahibi olurken, son 3 ay içerisinde TUZKAM’a başvurarak işe yönlendirilen vatandaşların sayısı da bin 700 oldu.

“BÖYLE BİR ETKİNLİĞİ OLUMLU BULUYORUM”

TUZKAM’ın düzenlediği toplu iş görüşmesine katılan mimar Berke Ak, ”Böyle istihdam projeleri her yaştan, her alandan insanlar için iş bulmasını kolaylaştıracak yöntemdir. Bu pandemi sürecindeki iş bulma problemi, aynı zamanda iş sahiplerinin işçi bulma problemlerine yararlı olacak bir etkinlik olacağını düşünüyorum. İnşallah herkes aradığını bulur. İstihdam sağlamak çoğu belediye için güzel bir etkinliktir. Her yerde yaşayan insanlar istihdama olumlu bakarlar. Ben de burada böyle bir şey olmasını olumlu buluyorum. Güzel buluyorum. Bugün buraya geldim zaten. Eğer buradan iyi bir sonuçla ayrılırsak daha iyi olacak” dedi.

“MÜMKÜN MERTEBE HEPSİNİ İSTİHDAM EDECEĞİZ”

Toplu iş görüşmesini gerçekleştiren firmanın temsilci Gamze Demirdaş, ”Bugün Tuzla Belediyesi’nin sağlamış olduğu destek sayesinde burada personellerimiz ile bir araya gelip, istihdam konusunda destek olmak amacıyla bir araya geldik. Burada olduğumuz için mutluyuz. Özellikle şuan içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle bizler için çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 50 kişi vardı. Bunlar arasından, projelerimize ve ihtiyaçlarımıza göre ve şuan bizden talep edilen sayılar doğrultusunda mümkün mertebe hepsini istihdam edeceğiz” dedi.

“BÖYLE PROJELER YAPILMASI BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Toplu iş görüşmesine katılan Ali Rıza Dumrul, ”Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne başvurdum. Beyaz Masa’ya başvurdum. Tuzla Belediyesi’ne de gitmiştim iş konusunda. Bana yardımcı olup iş buldular ama ben bazı nedenlerden dolayı gidemedim. Hangisi olursa gireceğiz. Şu an işsizim. Tuzla Belediyesi’ne de teşekkür ederim” dedi. Uğuz Öztürk isimli vatandaş ise , ”Ben daha önce internetten gördüm. Tuzla Belediyesi’nin aracı olduğunu öğrendim. Bizim Tuzla Belediyemizin her daim böyle projeler yapması bizleri mutlu ediyor ve her zaman işimize yarıyor” dedi.