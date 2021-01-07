Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, yasak olmasına rağmen saka kuşlarını tuzak kurarak yakaladıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı. Toplam 8 bin 384 lira cezası kesilen ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi’nde geçen pazar günü, saka kuşu avlandığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tuzaklarla saka kuşu avladıkları belirlenen E.T. (54) ve E.C. (52) suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, kuşlar ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti. Kuşlar daha sonra doğaya salındı.

Yasak olmasına rağmen saka kuşu avlayan 2 kişiye ‘kara avcılığına muhalefet’ suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza kesildi. Ayrıca ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

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