Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (3)

ANNE HEMŞİRELİK MEZUNU

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç.’nin, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olduğu ortaya çıktı. Mustafa P. ile 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı belirtilen Ezgi Ç.’nin ifadesinde, hamile olduğunu anladıktan sonra erkek arkadaşının ‘Doktora gidelim’ teklifini ‘Ben hallederim’ diyerek reddettiğini, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve evlerinin tuvaletinde doğum yatıktan sonra bebeği tuvalet kağıdına sarıp, poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattığı bildirildi. Ezgi Ç.’nin ayrıca bebeği ölü doğduğunu sanarak çöpe attığını öne sürdüğü ifade edildi.

ÇÖPE ATMAYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Ezgi Ç.’nin bebeği, evine yaklaşık 200 metre mesafede olan çöp konteynerine atmaya giderken, görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu binanın ve bölgedeki bir başka apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Ezgi Ç.’nin içinde bebeğinin bulunduğu poşetle apartmandan çıkıp yürüdüğü görüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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