Ana Sayfa Haberler Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden
Kategoriler: Güncel Haberler

Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden

‘Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında’ başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN
—————-

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.P. (21) ve genç kızın anne ve babası gözaltına alındı.
Kepez beldesi 75’inci Yıl Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak E.Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen M.P.’yi gözaltına aldı. E.Ç.’nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
E.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (DHA) Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.…

58 saniye önce

Arnavutköy’de polis ile motosikletli kovalamacası kazayla bitti; o anlar kamerada

  Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de trafik polisleri iki kişinin olduğu motosiklet arasında kovalamaca…

1 dakika önce

Devlet destekleri

Salgının başından beri Covid-19 pandemisinin sadece insan sağlığına değil aynı zamanda da ekonomiye ve sosyal…

2 dakika önce

Yeşil kentler ve üniversiteler

İzmir’in akciğeri Kültürpark’dır . Fuar alanı olarak bazı binalarla betona göz kırpılsa da halâ yeşildir.…

8 dakika önce

Çavuşoğlu, Bangladeş’te Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti

Bangladeş, (DHA)- Bangladeş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin…

11 dakika önce

Ataşehir’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR, İSTANBUL, (DHA) Ataşehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs…

11 dakika önce