Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nden Op. Dr. Ali Zırh “Titreme vücudun bir yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde de tüm vücutta gözlenebilir. Titreme ile ilgili hastalıklarda şikayetler sıklıkla istirahat halinde karşımıza çıkar. Bu tip titremelerin başında Parkinson gelir. Parkinson ile veya yalnız olarak da titremeye neden olan birçok hastalık mevcuttur” dedi.