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30 Mayıs 2019
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sigaranın Türkiye ekonomisine bir yılda yol açtığı tahribatın, dört Marmara depremine eş değer olduğunu söyledi.
Sağlık Haberleri

Tütün yılda dört Marmara depremi kadar zarar veriyor

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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sigaranın Türkiye ekonomisine bir yılda yol açtığı tahribatın, dört Marmara depremine eş değer olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler tarafından 1987 yılından bu yana idrak edilen Dünya Tütüne Hayır Günü (World No Tobacco Day-WNTD) nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin her yıl salt sigaraya 22 milyar TL, sigara kaynaklı hastalıklara ise 10 milyar TL olmak üzere toplamda 32 milyar TL para harcadığına dikkat çekerek, “Bu kayıplar, ülkemizde can ve mal kaybı yönünden, her yıl, dört Gölcük/Marmara depreminin açabileceği zarara eş değerdir” dedi.

“HER 6 SANİYEDE 1 KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR”

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü (WNTD) veya Dünya Sigarasız Günü ya da Dünya Tütünsüz Günü’nün bu yılki temasının ‘Tütün ve Akciğer Sağlığı’ olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Aydın, “Oksijen yaşamımız için en önemli ihtiyaçtır ve buna asıl ihtiyaç duyan yegâne organ ise akciğerlerimizdir. Akciğerin en büyük düşmanı ise sigara. Akciğer kanseri dünyadaki en yaygın kanser türü. Akciğer kanserine neden olan en önemli risk faktörü ise sigara ve tütün ürünleri kullanımı. Gelin akciğer kanserine davetiye çıkarmayalım” diye konuştu.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tütün kaynaklı hastalıklara her yıl sarf ettiğimiz 10 milyar TL’lik kaynağın önemli bir kısmını akciğer kanseri için yapılan harcamalar oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde en az 6 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildiriyor. Ülkemizde ise bu rakam yaklaşık 115 bin civarında. Yani her 6 saniyede, 1 kişi, sigara kurbanı oluyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.”

“SİGARA BİTERSE KANSERLERİN YÜZDE 30’U BİTER”

‘Sigara içerek sadece kendimize değil, sevdiklerimize ve çevremizdeki insanlara zarar verdiğimizi unutmamalıyız’ diyen Aydın, şöyle devam etti:

“Pasif içiciler sigara içen kişilerin yanında durarak 3 bin 700 çeşit kimyasal gazdan zarar görüyorlar. Her yıl binlerce pasif içici sigara dumanının verdiği zararlardan dolayı hastalanarak hayatını kaybetmektedir. Sigara içmeyen akciğer kanserli hastaların üçte biri sigara içen bir kişi ile yaşadığı, yani pasif içici olduğu için bu hastalığın pençesinde. Sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanserlerinin yüzde 17’sinin nedeni çocukluk çağı veya erişkin dönemdeki pasif içicilik. Dolayısıyla sigaraya karşı savaş, kanser türlerinin yüzde 30’unu yok edecektir. Sigarayla hem kendimizi, hem de geleceğimizi yok etmeyelim.”

“SİGARANIN SON MOLEKÜLÜ YOK OLUNCAYA KADAR DEVAM”

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin 1999 yılından bu yana bu uğurda mücadele ettiğine dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Biz yola çıktığımızda otobüslerde ve uçaklarda sigara kullanmak serbestti. Yani biz bir nevi yel değirmenlerine karşı savaştık. Çabalarımız doğrultusunda bugün Türkiye’deki tiryaki sayısı önemli ölçüde azaldı. Ancak geldiğimiz noktayı asla yeterli görmüyor, ‘Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadeleye devam’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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