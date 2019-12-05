Sigara paketleri bu haftadan sonra artık tek tip olacak ve üzerlerinde sigara firmalarının logoları yer almayacak. Paketler üzerindeki caydırıcı resim ve uyarıların oranı ise % 65’den % 85’e çıkarılacak. Böylece gençlerimiz sigaraya özendirilmeyecek, sigara içenlerin sayısı azaltılacak.

Tarihimizde en büyük sigara yasağı ise elbette IV. Murat zamanında uygulanmıştır. Kendisi şarap içtiği halde içki ve sigara yasağını çok katı bir şekilde uygulamış ve yasağa uymayanlara zerre kadar acımamıştır. IV. Murat bunu sadece halkın sağlığını korumak için yapmamıştır. Onun asıl amacı II. Osman (Genç Osman) zamanında bozulan devlet otoritesini yeniden kurabilmekti. Binlerce insanın kellesinin vurulması pahasına bunu bütün ülkede kesin olarak sağladı da.

IV. Murat tütün (duhan) ekilmesini, biçilmesini, alınmasını, satılmasını, evinde veya işyerinde bulundurulmasını yasaklamıştı.

1634 yılında İstanbul’dan Adana’ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan bütün kadılara, valilere, sancakbeylerine ve diğer devlet görevlilerine göndermiş olduğu ikinci bir genel fermanla bu emrine uymayanları uyarmakta, tehdit etmekteydi. Buradan anlıyoruz ki padişahın ilk emri yeteri kadar etkili olamamış ve halk yine tütün içmeye devam etmişti. İşte bu yüzden yeniden bir ferman gönderilmesine gerek duyulmuştu.

Bu fermanda emrin uygulanmasını teftiş etmek üzere İstanbul’dan Dergâh-ı hümâyûn kapucubaşılarından ismi verilmeyen bir kişinin gönderildiği bildirilmekteydi. Bu özel görevliye bütün kadılar ve valiler, sancakbeyleri gerekli yardımı sağlayacaklar ve görevini eksiksiz yapması için çaba harcayacaklardı.

Bundan sonra evinde, tarlasında tütün (duhan) bulunanlar, üzerinde tütün kokusu bulunanlar ister yeniçeri, ister sipahi, ister zeamet veya timar sahibi olsun kendilerine aman ve zaman verilmeyecek evinin kapısı önünde asılacaktı.

Bu kadar kesin ve katı bir fermanın ne kadar uygulandığını bilemiyoruz. Ama biz okuduğumuz mahkeme sicil kayıtlarında tütün içtiği için asılan bir kimse görmedik.

Devletin insanları sigaradan caydırmak için almış olduğu tedbirler ne kadar yarar sağlar bilinmez. Ne olursa olsun belli bir oranda etkili olacaktır. Ancak sigara tiryakileri yapılan son zamlardan sonra artık tütün alıp kendi sigaralarını kendileri sarıp paketledikleri için o korkunç resimlerden pek de etkilenmeyeceklerdir.

Sigaraya başlama yaşının 11’e indiği haberleri yanında sigara içenlerin % 15 oranında azalmış olduğu yolundaki haberler sevindiricidir. Sigaranın hemen ardından uyuşturucu kullanımı gölge gibi gelmekte ve daha ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Sigarasız, tütünsüz, alkolsüz, sağlık dolu günler dilerim.

A.Ş.S 2, img 3, s.150 / 260.

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm, maʿâdinü’l-fezâyil ve’l-kelâm, âsitâne-i sa‘âdetimden Anadolu ve () ve () ve () ve eyâletlerine varınca vâkı‘ olan kadılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan eyâletlerde vâkı‘ olan beylerbeyi ve sancakbeyleri mütesellimleri ve altıbölük kethüdâyerleri ve yeniçeri zâbitleri ve serdârları ve kılâʿ dizdârları zîde kadruhum tevkîʿ-i refîʿ-i hümâyûn vâsıl olıcak maʿlûm ola ki: Bundan akdem memâlik-i mahrûseme evâmir-i ekîde ve ahkâm-ı şedîde gönderilüb duhân nâmında olan murdar bir yerde eğlenmeyüb ve beklemeyüb ve hufyeten ve aleniyeten aslâ alınmayub ve satılmayub ve içilmeyüb bi’l-külliye memâlik-i mahrûsemden emri kat، oluna deyu mü’ekked ve muhkem tenbîh-i hümâyûnum olunmuşken hâliyen ba،zı mahallerde girü duhan içilüb ve ekilüb ve biçüldiği sem،-i hümâyûnuma ilkâ olunmağın siz ki vilâyet hâkimlerisiz bu bâbda eşedd ،itâbâ mazhar ve ukûbet ve hasârete mahal olunmuşsuzdur. İmdi bu husûsun teftîş ve tefahhusu ve evinde ve tarlasında duhân bulunanların ve râyihası şetm olunanların eğer yeniçeri ve sipahi ve sâyir kapum kullarıdır ve eğer zuʿamâ ve timâr ve sâyir askerî tâyifesidir ve gayrıdır her kim olursa olsun asla emân ve zamân virmeyüb kapusu önünde salb eylemek içün müstakıllen Dergâh-ı muʿallâm kapucubaşılarından iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmiʿü’l-mehâmid ve’l-mekârim ( ) dâme mecdühu taʿyîn olunub bu bâbda müşârün ileyhe her biriniz iʿânet ve imdâd edüb .. …

Tahrîren fî evâsıtı şehr-i Rebi’ü’l-âhir sene erbaʿa ve erbaʿîn ve elf ( 11- 19 R 1044/ 4- 13 Ekim 1634)

