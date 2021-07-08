Tutkuları motosikletleri başında aşı oldular

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) – DENİZLİ’de motosiklet kulüplerini tek çatı altına toplayan derneğin açılışında, motosiklet tutkunlarına araçlarının yanında koronavirüs aşısı yapıldı.

Denizli’de faaliyet gösteren yaklaşık 30 motosiklet kulübü, bugün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde düzenlenen açılışla tek çatı altında toplandı. Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği adı altında birleşen motosiklet tutkunları, bir araya gelerek kutlama yaptı. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı organizasyonda, 50 katılımcıya motosikletlerinin yanında koronavirüs aşısı yapıldı.

Motosiklet Derneği Başkanı Gül Kınay, kentte motosiklet sevenleri dernek adı altında bir araya getirdiklerini belirtti. Motosiklet tutkunlarının sorun ve sıkıntılarını çözebilmek adına derneği faaliyete geçirdiklerini kaydeden Kınay, “Açılış etkinliklerimiz kapsamında koronavirüs pandemisi nedeniyle de bir aşı kampanyası başlattık. Büyük bir destek aldık. Motosiklet sevdalısı arkadaşlarımız aşılarını yaptırdı. Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor zamanlardan geçtik. Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Biz camia olarak aşılama çalışmasına destek olmak istedik. Aşı ile salgın sürecini daha hızlı atlatacağımıza inanıyoruz. ‘Aşını ol motoruna bin ve gez’ sloganıyla başlattığımız kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.

Aşı olan motosiklet tutkunlarından Okan Tekelioğlu, “Motosiklet kulübü üyelerinin dernek çatısı altında çeşitli konularda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladık. Bugün hep bir aradayız. Birçok kardeşimiz ile birlikte aşı hakkında farkındalık oluşturmak adına burada toplanarak aşımızı olduk. İnşallah hedefimize ulaşırız, hep birlikte bu pandeminin üstesinden geliriz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -