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20 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri TÜSİAD: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tamamlanan seçim sürecinin ardından yayınladığı mesajda tüm belediye başkanlarına başarılar diledi ve reform gündemine dönme çağrısı yaptı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tamamlanan seçim sürecinin ardından yayınladığı mesajda tüm belediye başkanlarına başarılar diledi ve reform gündemine dönme çağrısı yaptı.
Ekonomi Haberleri

TÜSİAD: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tamamlanan seçim sürecinin ardından yayınladığı mesajda tüm belediye başkanlarına başarılar diledi ve reform gündemine dönme çağrısı yaptı.

TÜSİAD’ın yazılı  açıklamasında seçim sürecinin ardından reform gündemine hızla dönme fırsatına işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Son dönemde bazı olumlu veriler gözlenmekle beraber talep koşulları halen zayıf seyrediyor. İşsizlikteki artış endişe vericidir. Yüksek enflasyon ve yüksek dış borç ekonomide kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor.

“Bu çerçevede, ekonomimizdeki sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti ve bunlara yönelik kalıcı çözümler aciliyetini korumaktadır. Açıklanan tüm plan ve programların bütünlük içerisinde ayrıntılarıyla ve öncelikleriyle kamuoyuyla paylaşılarak zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirilmesi çok faydalı olacaktır

“Eşzamanlı olarak başta hukuk devleti ve özgürlükler olmak üzere, dijital dönüşümden eğitime çok önemli yapısal reform önceliklerimiz bulunuyor.

“Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği üyelik sürecimiz çerçevesinde mevcut gümrük birliğinin güncellenmesi de ülkemizin küresel rekabet gücü açısından çok etkili olacaktır.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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