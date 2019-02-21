Uzun zamandır ekonomiye yönelik eleştiriler gelmiyordu. Bu kadar sıkıntıya ve belirsizliğe rağmen kimse ağzını açıp iyi veya kötü bir şey söylemiyordu. Ama en sonunda TÜSAİD bu sessizliği bozdu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, bakın neler söylüyor:

“- Geçen Ağustos’ta çıkan yangının ateşi düştü, faiz, kur, enflasyon zirvelerden aşağı indi ancak kırılganlıkların sebepleri tedavi edilmezse aynı arazların tekrar görülmesi kaçınılmazdır.

– Gıda fiyatlarındaki son aşırı yükselişe karşı bazı önlemler alınıyor fakat sorunun yapısal boyutunu çözmeye yönelik bir irade görmüyoruz.

– Alınan önlemler fiyatları belirli bir süre aşağı çekecektir fakat tarım üretiminde sorun devam ettiği sürece fiyatlar artış trendine tekrar geçecektir.

– Üretim ve satışlar düşüyor, yeni istihdam yaratılamıyor, işsizlik artıyor; kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor.

– Hükümet ekonomik zorluklarla mücadele için paket üzerine paket açıyor; oysa yapısal sorunlar kısa vadeli adımlarla çözülemez.

– Hal denetimleri, KDV indirimleri ve futbol kulüp borçlarının yapılandırılması gibi alınan önlemlerin ortak hedefi kısa sürede sonuç almak.

– Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar.

– Kredi yeniden yapılandırmaları ve sektörlere yayılan konkordato ciddi sorunların tezahürleri; yapısal önlem alınmadan yapılanlar sorunların derinleşerek tekrarlanmasına yol açar”.

Daha fazlasını eklemeye gerek yok. Patronlar kulübü böyle düşünüyorsa olup biteni tekrar gözden geçirmekte fayda var.

YABANCILAR NE DİYOR?

Dışarıdan gelen sesler de TÜSİAD’dan farklı değil. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) da Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, beş ana başlığa dikkat çekiyor. Bunlar:

“Bankaların varlık kalitesi ve dış finansmanı, ABD ilişkiler, mali pozisyon, yerel seçimler sonrası politikalar ve şeffaflık”

S&P, ayrıca Türk bankalarına ilişkin son 12 ayda finansal istikrar risklerinde artışın görüldüğü, bunun da bankaların varlık kalitesinde bozulmaya yol açabileceği belirtiyor.

Bu değerlendirmeleri geçmişte olduğu gibi “sen kimsin, haddini bil” ya da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor. Aldığımız tüm bu tedbirler ve ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde ekonomimizdeki güçlenmenin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.” gibi cümlelerle başlayan söylemlerle geçiştirmeyelim.

Hem TÜSİAD’ın hem S&P’nin özellikle “reel sektör ve bankalar” ilişkilerine yönelik görüşleri üzerinde iyice durmak lazım.