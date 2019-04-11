9.9 C
Ankara
11 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri TÜSİAD: Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), açıklanan hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), açıklanan hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.
Ekonomi Haberleri

TÜSİAD: Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Editör Editör

-

4
0

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” kapsamında yaptığı açıklamalarla ilgili, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), açıklanan hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.

TÜSİAD’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz. Açıklanan hedeflerin başarısı için acilen gerekli çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yönde hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler ve kapsamlı bir eğitim reformu başta olmak üzere demokrasi, sosyal kalkınma ve yatırım ortamını güçlendirecek reformlara da ivedilikle ihtiyacımız vardır. Böylece aynı zamanda ekonomide verimliliği, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu ilerletmemiz mümkün olacaktır. İçinde bulunduğumuz uluslararası ekonomik ortamı ve ülkemizin ekonomik durumunu dikkate alarak, enflasyonun düşmesi için gerekli sıkı para ve maliye politikasının devamı ve kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesi önceliktir”

Önceki İçerikTürkiye en çok dolar kurunu konuştu
Sonraki İçerikFed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.

LG’den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Editör -
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.
Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?

Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?

Avrupa Merkez Bankası

Draghi’den Brexit değerlendirmesi

Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçişinin, ‘NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açabileceği’ uyarısında bulundu.

Rusya Ukrayna’yı uyardı: Çatışmaya yol açabilir

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71