TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde İleri Yaş Turizmi Konuşuldu

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Ankara TÜSİAD Temsilciliği’nde hibrit olarak düzenlenen toplantıda, Türkiye hizmet ihracatında yeni hedefler tartışıldı. Birçok katılımcının desteğiyle ‘Yaşlı Bakımı’nın altı çizildi.

Hazal Ergen/Ankara

TUSİAD Ankara Temsilciliği’nde ‘Yaşlı Bakım Raporu’nun bulguları ve bu süreçte yaşanan güncel gelişmeleri konusunda panel gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını TUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Masası Başkanı Elvan Ünlütürk yaptı.

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‘Sağlık Hizmeti Desteklerle Yeni Bir Boyut Kazandı’

Ünlütürk şu ifadelere yer verdi: “ Hepiniz, hoş geldiniz. Hizmet ihracatına yönelik desteklerin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sağlık hizmeti desteklerle yeni bir boyut kazandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası sağlık hizmetleri çağrı merkezi gibi uygulamaları önemli miktarda destek olmakta. Sağlık hizmeti ihracatı kişi başına yapılan harcamalar bakımından da yüksek değerde katkı sağlamaktadır. Sağlık hizmet ihracatının desteklenmesi ve artırılmasının ülkemizin yükselmekte olan hedefi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Raporun hazırlandığı dönemde olduğu gibi bugün de ileri yaş turizmi konusu, kamu, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm ilgili paydaşlarla kapsamlı şekilde ele alabilmeyi ve bu alandaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hepimiz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim.”

‘Yaşlı Bakım Turizmi Eksik’

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gülden Ökem, konuşmasında şunları belirtti:

“Sağlık Turizmi daha uygun maliyetli, destinasyon arayışları, uzun bekleme sürelerinden kaçınma, sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde karşılanma arayışlarıyla Sağlık Turizmi öne çıkan bir sektör oldu. Bu sektörde de alt faaliyetler önem kazandı. Bir sağlık turizminden ziyade eksik kalan en önemli alanı ‘Yaşlı Bakım Turizmi’ olarak tespit ettik. TUSİAD’la da beraber böyle yola çıktık. ‘İleri Yaş Turizmi’ var, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı öncelikleyen turizm şekli.

Biliyorsunuz, yaşlanma herkesin dilinde. En çok da Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlılık büyük bir sorun. Nüfusun ortalama %20’sine yakını yaşlı. 2070 yılını saptayan bulgulara bakıldığında bu oranın %30’a çıkacağı belirtiliyor. Yaşlının yaşlısı yani 80 üstü yaşlılarsa %3 oranın da aynı şekilde iki katına çıkacak. Bu ciddi bir sorun. Çünkü hem aktif olarak iş gücüne katılamıyorlar hem de yaşlanma ile beraber hem sağlık hem bakım ihtiyaçları, sosyal güvenlik sistemleri de ciddi bir tehlike altında. Bunun hem kaynak kısmı sorunlu. Çünkü prim ödeyecek insanlar azalıyor, ayrıca sağlığa, bakıma ihtiyacı artıyor. Ülkemizde de yaşlı bakım sistemleri çalışmaları var. Aile Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları mevcut.

Avrupa’da sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı şey hem emeklilik, hem sağlık hem de yaşlılık. Bizde sağlık ve emeklilik var. Bizim geride bıraktığımız şey, yaşlı bakım sisteminin dahil edilmesiydi. Ama tabii bu durumun ülkenin ekonomisi ile de çok ilgisi var. %3 ortalama uzun süreli bakım hizmetini gayrisafi yurtiçi hasıladan aldığı pay.”

Hedef Avrupa

Etkinlikte, en çok yaşlanan ülkelerde faaliyet göstermeyi amaçladıkları vurgulandı. Avrupa’da evde bakım, güneşli bir ortam, rahat bir zeminde yaşlı bakımını sağlamak istendiği açıklandı.

TUSİAD Sağlıkta Finansal Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Çelik, rapor bulgularını katılımcılarla paylaşarak şöyle konuştu: “ Temel sorunlardan bir tanesi şu; kamusal alanda çalışmaya başladığımız zaman her bakanlığın görev ve sorumlulukları var. Aynı mevzuat üzerinde denetimi, ruhsatlandırılması faaliyetini yapmalılar, ilgili bakanlıklar yürütmekten sorumlu olmalı, tek bir ekip olarak oraya gelmeliler, giderken de tek bir raporla gitmeliler. Aslında devlet teşvikleri konusunda da önemli adımlar atıldı.

Hedeflediğimiz ülkelerin alışkanlıklarını kazandırmamız gerekiyor. Kültürleri, nezaket kurallarını, yaklaşımları bilmek gerekiyor. İlgili bakanların bu konuda desteklerinin çok önemi var.”

Türkiye Yaşlanmamak İçin Çabalıyor

Sosyal ortamlarında, evlerinde onlara bu bakım hizmetlerini sağlayarak, onları ayakta tutarak, bakım sigortaları, sağlık sigortalarıyla yerli, yabancı bireylere destek sunulması gerektiği aktarıldı. Tüm bunlar yapılırsa yaşlı kesimin geleceğinin parlak olduğu ifade edildi. Türkiye’nin turizmden de büyük gelir elde ettiği beyan edildi. ‘Acaba yapmayalım mıyız’ gibi sorunları aşmış, kurumsal olgunluğa erişmiş olduğumuzun görüldüğü dile getirildi. Ertelenemeyen bir talep olduğu belirtildi. Pandemi, savaşlar ve göç gibi etkenlerin olumsuzluk teşkil ettiği aktarıldı.

Organizasyonda moderatörlüğünü TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Emre Eczacıbaşı’nın yaptığı panele yer verildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı İsmail Tufan, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Direktörü Dr. Oktay Atay, Türkiye Hizmet İhracatları Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi İdris Sarıaydın ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli konuşmacı olarak katıldı.