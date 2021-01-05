‘Turuncu kod’ uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı

Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu kod’ uyarısı verdiği Antalya’da, Asuman Özkan ile Fehmi Serinker, yağmura ve dalgalara rağmen denize girdi. Uyarıyı bildiğini ve 61’inci yaş gününü denizde kutlamak istediği için geldiğini söyleyen Asuman Özkan, “Deniz çok güzel” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün ‘turuncu kod’ uyarısı verdiği Antalya’da sabaha karşı başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde ulaşım zaman zaman aksadı. Yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili de yağış ve dev dalgalara rağmen yürüyüş yapanların seçtiği bölgeler arasında yer aldı.

DENİZDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Konyaaltı Sahili, ilginç bir kutlamaya da sahne oldu. Emekli orman mühendisi Asuman Özkan, 61’inci yaş gününü denizde kutladı. 2 çocuk annesi Özkan, kendisi gibi emekli memur olan 64 yaşındaki arkadaşı Fehmi Serinker ile mayolarını giyip, 26 numaralı plajda denize girdi. Sıcaklığı 19 derece olan denizde dalgalara rağmen bir süre yüzen ikili, daha sonra kumsala çıktı. Asuman Özkan, “Bugün benim doğum günüm. Her halükarda kutlamam gerekiyordu, arkadaşlar da bana eşlik etti. Çok sağ olsunlar. 61 yaş bitti. Su çok güzel” diye konuştu.

2 çocuk, 3 torun sahibi Fehmi Serinker ise “Her gün denize giriyoruz. Yağmur, çamur fark etmiyor. Bugün Asuman hanım için girdik” dedi.

Sahilde, açılır kapanır sandalyesi üzerinde oturup manzaranın tadını çıkaran bir vatandaş ise ilginç görüntü oluşturdu. Kırmızı şemsiyesi altında yağmurdan korunan kişi, manzaranın tadını çıkardı.

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