‘Turuncu’ alarmın verildiği Antalya’da, Acısu Deresi’nin taşma riski var/ Ek fotoğraflar

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayları nedeniyle hazırlıklarını hızlandırdı. Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarında önemli bir malzeme olan tuz alımı için Fen İşleri Daire Başkanlığı ihaleye çıktı. 75 bin ton göl tuzu alımı için yapılan ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı. Kışa toplam 95 bin ton tuz stoğu ile girecek olan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da muhtarlara tuz desteği sağlayacak.