‘Turuncu’ alarmın verildiği Antalya’da, Acısu Deresi’nin taşma riski var/ Ek fotoğraflar

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KKTC’de futbola Covid-19 darbesi
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Mahmut DOĞAN/KKTC, (DHA)- Son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmaması yönünde karar aldı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu...
KKTC’de 50 gün süren hükümet krizi çözüldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 gün sonra hükümet kurma çalışmalarında anlaşma sağlandı. Üçlü koalisyonun kurulacağı hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrart Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer alacak.
Büyükşehir kışa hazırlanıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayları nedeniyle hazırlıklarını hızlandırdı. Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarında önemli bir malzeme olan tuz alımı için Fen İşleri Daire Başkanlığı ihaleye çıktı. 75 bin ton göl tuzu alımı için yapılan ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı. Kışa toplam 95 bin ton tuz stoğu ile girecek olan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da muhtarlara tuz desteği sağlayacak.
Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
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Mehmet Mucahit CEYLAN-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16...