‘Turuncu’ alarmın verildiği Antalya’da, Acısu Deresi’nin taşma riski var/ Ek fotoğraflar

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Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Rize’de müzisyen Sadık Şanal (26), Karadeniz’in vazgeçilmez enstrümanı kemençe ile arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor. Opera şan tekniğini birleştirdiği kemençeyle dünyaca ünlü klasik eserleri ve türküleri seslendiren Şanal, “Bize ‘neden kemençeyi bozuyorsunuz’ diyenler oluyor. Hâlbuki biz kemençeyi yüceltiyoruz, tanıtıyoruz” dedi.
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaçlara çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde...
Alanya’da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme
ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve...
Bağcılar’da otomobilden hırsızlık anları kamerada
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) Bağcılar'da 2 kişinin, park halindeki otomobilin camını kırdıktan sonra içindeki multimedya sistemini yerinden söküp çalma anları güvenlik kamerasına...