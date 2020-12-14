‘Turuncu’ alarmın verildiği Antalya’da, Acısu Deresi’nin taşma riski var/ Ek fotoğraflar

Rize’de müzisyen Sadık Şanal (26), Karadeniz’in vazgeçilmez enstrümanı kemençe ile arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor. Opera şan tekniğini birleştirdiği kemençeyle dünyaca ünlü klasik eserleri ve türküleri seslendiren Şanal, “Bize ‘neden kemençeyi bozuyorsunuz’ diyenler oluyor. Hâlbuki biz kemençeyi yüceltiyoruz, tanıtıyoruz” dedi.