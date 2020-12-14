‘Turuncu’ alarmın verildiği Antalya’da, Acısu Deresi’nin taşma riski var/ Ek fotoğraflar

Gezegenimiz doludizgin , hiç hız kesmeden çalkalanmaya ve radikal değişimler yaratmaya devam ediyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kaygısı ve yeni dünya düzeninin biz insanlara ve beraberinde tüm canlılara nasıl , ne şekilde ve hangi boyutta yararlar sağlayacağı , etkiler göstereceği düşüncesi uzun sire gündemdeki yerini koruyacak gibi gözüküyor.