‘Turuncu alarm’ ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram’a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü. Bu yıl sosyal medya ile ilgili ise 192 bin 228 haber yapıldı.