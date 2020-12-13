‘Turuncu alarm’ ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (3)

EKİPLER GELENE KADAR ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMADILAR

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir araç dere yatağına düşünce ekipler seferber oldu. Yarısı suya gömülmüş araçları içerisinde yaklaşık yarım saat ekipleri bekleyen 2 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldikten sonra çıktı. Sudaki otomobil çekiciyle çekildi. Yağmurun etkisi ile rögar kapaklarından su fışkırırken, bir köpek asfalttaki suda içinde yürüdü. Su dolu yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazıları yolda kaldı.

Lara Caddesi üzerinde plaja giden yolun bazı noktalarının yaklaşık 1 metre su ile dolması üzerine bir sürücü römorklu bir traktörü yolun ortasına yan durdurup, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için trafiği kapattı.

Süleyman EKİN- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)

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