Turnuva için İzmit’e gelen milli karateci bıçaklandı 

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te düzenlenen bir turnuvaya katılan milli karateci Umut Eren Gündoğ (20), sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan sporcu tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere Bursa’dan İzmit’e gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ’a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içerisindeki genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gündoğ’un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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