Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun “Yurt Ahengi” adlı konserine ev sahipliği yaptı. Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konsere çok sayıda türkü dostu katıldı.

Konserde pandemi tedbirleri en üst seviyede uygulandı. Konsere gelen seyircilerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulandı.

Türkülerle Anadolu Yolculuğu

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, gecede seslendirdikleri farklı yörelerden türkülerle Mamaklıları Anadolu yolculuğuna çıkardı. Türk Halk ezgilerinin en seçkin örneklerinin farklı bir yorumla sunulduğu gecede vatandaşlar, unutamayacakları bir akşam yaşadı. Konserde, koronun seslendirdiği eserlerin yanı sıra solo performanslar da büyük beğeni topladı. Kastamonu, Silifke, Çorum, Samsun gibi çok farklı yörelerden eserler seslendiren ekip, ayrıca Rumeli türküleriyle de kulakların pasını sildi. Sanatçılar Zerrin Navcı, Faik Doğukan Öztürk ve Yeter Tunç da seslendirdikleri Karadeniz türküleri ile geceye damga vurdu. Sanatçıların renkli yöresel kıyafetleri de büyük beğeni topladı. Devlet Halk Dansları Topluluğu da renkli gösterileriyle konsere gelen izleyicileri büyüledi.