Türkücü Zara’dan memleketi Adıyaman’da konser

ÜNLÜ türkücü Zara, memleketi Adıyaman’da düzenlenen Çiğköfte Festivali kapsamında konser verdi.

Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu’nda düzenlenen konseri Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de izledi. Türkücü Zara, seslendirdiği eserlerle hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yüzlerce kişinin eşlik ettiği Zara, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

