12.3 C
Ankara
27 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri 'Turkuaz Sergi' sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor
Turkuaz Sergi
Turkuaz Sergi
Kültür-Sanat Haberleri

‘Turkuaz Sergi’ sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor

Editör Editör

-

5
0

Hat, tezhip ve minyatür alanlarında eser veren sanatçılar, ‘Türk rengi’ olarak adlandırılan turkuaz rengin ağırlıklı olduğu eserlerini ‘Turkuaz Sergi’de bir araya getirecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan sergi, 30 Nisan Salı günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda sanatsever ile buluşacak.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Enstitüsü öğretim üyeleri M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı hat, tezhip ve minyatür eserleri yer alacak. Sergi; hat, tezhip ve minyatür sanatının ana renklerinden olma özelliği taşıyan, iyileştirici gücü ve mekânı hareketlendiren özelliği ile sanatı ve sanatçıyı temsil eden turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor.

YAŞAMIN SÜREKLİLİĞİNİ TEMSİL EDEN BİR RENK

Zengin ve canlı bir renk kültürüne sahip olan Orta Asya ve Türk geleneğinde kutsal olarak kabul gören ve yaşamın sürekliliğini temsil eden mavi ve yeşil renklerinin tüm açılımlarını yansıtan turkuaz, Mançurya Denizi’nden Tuna Nehri’ne kadar yayılan alanı kapsayan Türk coğrafyasında M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren bütün tezyinat unsurlarında kullanılıyor. Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türetilmiş bir kelime olan, ‘Türk rengi’ olarak da bilinen turkuaz, kitap tezyini sanatlarında da önemli bir yer tutuyor.

‘Turkuaz Sergi’, 10 Mayıs’a kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda görülebilecek.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikObradovic’ten Asist Analiz’e takım vurgusu
Sonraki İçerikTÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Kültür-Sanat Haberleri

Genco Erkal, Bursa’da kapalı gişe oynadı

Editör -
Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Şarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler

Editör -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İKÜ İşaret Dili Korosu, işitme engelli bireylere destek sağlamak amacıyla 30 Nisan Salı günü Akıngüç Oditoryumu Sahnesi’ne çıkacak.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Haluk Şahin’in kitabının İngilizcesi raflarda

Editör -
Gazeteci-yazar Haluk Şahin'in Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan "Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi" adlı kitabının İngilizce çevirisi "The Hate Trap" adıyla Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.

Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

Editör -
GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.
IoT sayesinde tek bir uçuştan elde edilen 30 milyon veri noktası, yılda 10 milyar veri, derin öğrenmenin getirebileceği sadece yüzde 2’lik tasarrufla 20 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor.

Nesnelerin interneti, derin öğrenmeye veri sağlayacak

Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.

Citrix, 2019’un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71