Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara’da katıldığı program ile canlı olarak takip etti.

Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara’da Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.



TÜRKSAT 5B UYDUSU HAZİRAN’DA GÖKYÜZÜNDE



Uydu’nun haberleşme alanında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında gökyüzüne fırlatılacağını açıkladı.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: HEM MUTLUYUZ HEM GURURLUYUZ

TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, “4.28 diye planlanmıştı fakat hava koşulları nedeniyle 5.15’te fırlatıldı. 35 dakika sonra da ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay sonra yörüngesine yerleştikten sonra testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da uydu faaliyete başlamış olacak. Tabi yıllar süren çalışmanın sonucuydu. Başarılı şekilde fırlatıldığı için de hem mutluyuz hem gururluyuz. Bu heyecanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunun peşinden 5B gelecek peşinden 6A gelecek. Ülkemiz, ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay Vatan’da da bütün gücümüzü ve varlığımızı tüm dünyaya gösteriyoruz hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları da artarak devam edecek” dedi.

“5B UYDUSUNDA İMALATLAR TAMAMLANDI”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Haziran’da uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B uydusu için de “5B’de imalatlar tamamlandı şuan testleri yapılıyor. Haziran 2021 gibi onu da fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden yerli ve milli ilk uydumuz 6A çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022’nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler özellikle gençlerimizin önünü açan, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek” açıklamasında bulundu.





Muhabirlerin “Gelecekte uluslararası bir uzay üssü olur mu, uzaya insan gönderir miyiz?” sorusuna, Bakan Karaismailoğlu şu şekilde cevap verdi:



“Bu gelişmelerin devamı olması gerekir. Bu konuda da çalışan arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Yeni gelen nesil bu konularda zaten çok meraklı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunları mutlaka göreceğiz.”



“İLK SİNYAL GELDİ”



Bakan Karaismailoğlu, başarılı bir fırlatma yaşandığını belirterek, “35’inci dakikadan sonra, ilk ayrılmadan sonra da ilk sinyal geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Yolculuğa devam ediyor 5A uydumuz” dedi.