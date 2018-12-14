BM Genel Kurulunun 71. meclisinde, Türkmenistan’ın öncülüğünde , 12 Aralık 1995 tarihinde” Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı” kararnamesi 185 ülkenin oy birliği ile kabul edildi.Türkiye Cumhuriyeti dahil onlarca ülke,kararın ortak sunucuları oldular.

3 Haziran 2015 tarihinde alınan yeni bir kararla,”Türkmenistan’ın daimi Tarafsızlığı” hukuki statüsü ve pozitif tarafsızlığı pekiştirildi. 2 Şubat 2017 tarihli BM kararı ile dünya tarihinde ilk kez, 12 Aralık ” Uluslararası Tarafsızlık Günü” olarak kabul edildi.

Bu karar,tarafsız Türkmenistan’ın yüksek uluslararası saygınlığının ve Türkmenistan’ın küresel barışı, güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yaptığı büyük katkının küresel seviyede kabul edilmesidir. Resmi belgede belirtildiği gibi, tarafsızlık milli politikası ilgili bölgelerde ve küresel seviyede barışın ve güvenliğin pekiştirilmesine katkı sağlamakta.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kararıyla , her yıl 12 Aralık tarihi ” Uluslararası Tarafsızlık Günü “olarak kutlanacak. BM Genel Kurulu, bazı devletler tarafından izlenen tarafsızlık politikasının, uluslararası barış ve güvenliğin güçlenmesine katkıda bulunabileceğini göz önünde bulundurarak, önemli bir karar aldı.

BM Genel Kurulu 12 Aralık 1995 ‘de, Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı ile ilgili Karar almıştı. Bu tarih, Türkmenistan halkı için tarihi bir gün olurken, Türkmenistan hükümetinin ise uluslararası alandaki önemli bir başarısıdır. BM Genel Kurulu, “Uluslararası Tarafsızlık Günü” anısına bütün üye ülkeleri “tarafsızlık” kavramının arkasında ne olduğu hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmeye davet etti. BM Genel Kurulu’nun “Uluslararası Tarafsızlık Günü” dolaysıyla aldığı Kararda ,“BM Genel Kurulu, bazı ülkeler tarafından izlenen tarafsızlık siyaseti, bölgesel hem de küresel düzeyde uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasında ve dünya ülkeleri arasında huzurlu, samimi ve karşılıklı yararlı ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayabilir” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, BM Genel Kurulu, Genel Sekreterini önleyici diplomasi ilkelerini teşvik etmek amacıyla tarafsız devletler ile yakın işbirliği içerisinde olmaya davet etti. 12 Aralık 1995 yılında tarafsızlık statüsüne kavuşan Türkmenistan, 2015 yılında Tarafsızlık statüsünün 20.yıldönümünü kutladı.

Bu karar Tarafsız Türkmenistan’ın yüksek uluslararası saygınlığının ve Türkmenistan’ın küresel barışı, güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yaptığı büyük katkının küresel seviyede ikrar edilmesidir. Resmi belgede belirtildiği gibi, tarafsızlık milli politikası, ilgili bölgelerde ve küresel seviyede barışın ve güvenliğin pekiştirilmesine yardım ediyor ve barış, dostluk ve karşılıklı menfaate dayalı ilişkilerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip.

Türkmenistan’ın girişimiyle BM tarafından 12 Aralık,” Uluslararası Tarafsızlık Günü” olarak ilan edildi. Ülke, bölge ve dünya barışı için çok anlamlı bu örnek karar geleceğe yön vereceektir.

12 Aralık “Uluslararası Tarafsızlık Günü”, tüm dünyaya barış, dostluk ve işbirliği getirmeli ve savaşlar son bulmalı,insanlığın gelişerek çağdaş bir hayat seviyesine kavuşması sağlanmalıdır.