Türkiye’yi tanıtmak için Almanya’dan bisikletle yola çıkan gurbetçi Mardin’de

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- TÜRKİYE’yi tanıtmak için Almanya’dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak (46), Mardin’in Midyat ilçesine geldi.

Türkiye ile ilgili çıkan olumsuz haberlerin ardından 31 Temmuz’da yaşadığı Almanya’nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi, mühendis Recai Pak, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 7 bin kilometre yolculuk yapan Pak’ın son durağı Mardin’in Midyat ilçesi oldu. Sosyal medya üzerinden açtığı ‘Eyvallah Türkiyem’ hesabıyla özellikle yabancı takipçilerine yolculuğunu canlı olarak aktaran Pak’a yaptığı kültür elçiliği nedeniyle Midyat Belediyesi tarafından plaket verildi.

‘HEDEFİM AVRUPALILARIN TÜRKİYE’NİN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEYE GELMELERİ’

Pak, Almanya’dan bisikletle geldiği Türkiye’nin bölgelerini, insanını, kültürünü, şehirlerini ve tarihini tanıtmayı amaçladığını dile getirerek, Avrupalıları Türkiye’nin güzelliklerini görmeye gelmeleri için aktive etmek istediklerini ifade etti. Pak, “Köln’den çıktığım bisiklet yolculuğumda şu ana kadar 7 bin kilometre yol yaptım. Hedefim güzel ülkemizdeki şehirleri, insanları, eski kültürleri tanıştıra tanıştıra batı medyalarına daha fazla aydınlık göstermek ve bu tanınmayan kültürleri birebir burada yaşayan insanların ağzından anlatmaktır” dedi.

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