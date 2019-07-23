Türkiye’yi Korur mu?

Senatörler CAATSA yasası ile ağır yaptırımlar istiyor ama son söz Başkan Trump’ta





Bu hafta önemli bir hafta.

ABD başkanı Trump, Cumhuriyetçi parti senatörlerini beyaz sarayda toplantıya davet etti. Konu, Türkiye’ye CAATSA yani “ABD’nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma ve mücadele etme yasası.”

S 400’ler Türkiye’de boy göstermesiyle beraber, ABD senatosu da hareketlenmeye başladı. Bugün Washington saati ile 16.00 da yapılacak toplantıda bahsi geçen CAATSA yasasının en ağır kapsamında Türkiye aleyhine uygulanması ve Başkanın süratle devreye sokması isteniyor.

Başı çeken senatörler, Rick Scott, Florida ve Todd Young ile Indiana senatörleri.

Yasaya göre Trump, mevcut 11 yaptırım maddesinin asgari 5’ini veya tamamını uygulayabilir. Hatta senatörler bu yasanın uygulanması bile yeterli olmayacağını ve daha fazla yaptırımların olması için ısrarlı.

Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını, senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba göstermek zorunda kalacaktır.

İran problemi çözülmeden Türkiye’de bulunan NATO ve ABD üslerinin kapatılma riskinin alınamayacağını aksi takdirde ABD ve NATO ortaklarının, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle İsrail’in çok ciddi güvenlik açıklarının oluşacağını anlatarak ikna etmeye çalışacaktır.

Yani, yaptırımların şu an için ertelenmesini isteyecektir.

Ayrıca, Trump’ın şu noktalara da değineceğini düşünüyorum.

“Türkiye ciddi ekonomik problemler içinde. IMF, uluslararası bankalar, Dünya Bankası, Eximbank, gibi önemli kurumların kontrolü bizim elimizde. Türkiye’nin ihtiyacı olan kaynaklara bizim onayımız olmadan ulaşamaz.

İstediğimiz zaman hazine bakanlığımız Halk Bankası ile ilgili ciddi bir ceza kesebilir, .

Zaten Avrupa Birliği, doğu Akdeniz doğal gaz arama faaliyetleri dolayısı ile yaptırımları başlatıyor.

Ayrıca, Türkiye merkez bankasının bu hafta içinde faiz indirimi ile doların yükselmesi kaçınılmaz, zaten Türkler yine bizi suçlayacaklar.”

Yani, senatörlere özetle, söyleyeceği Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının, pahalılığın hızla arttığı, işsizlik gibi sosyal problemlerin çözülemediği ve eninde sonunda ABD ve Avrupa’ya ihtiyaç duyacağını anlatarak, “yaptırımların 6 ay ertelenmesi ABD’nin stratejisi olması gerekiyor” diyecek.

Ve Trump konuşmasına devam edecek.

“Zaten Türkiye S 400 füzelerinin teslimatını, Nisan 2020’de alacak. O zamana kadar oynayabilecek çok kozlarımız olur, merak etmeyin.”

Ve son olarak, en çarpıcı argümanları ortaya koyacak.

“Türkiye’nin ekonomisinin kötü gidişi sonucunda, halk bu durumun sorumlusu olarak ABD’nin yaptırımlarını görmesini istemiyorum.”

Sorumlu biz olmayalım, sorumlu Avrupa Birliği olsun ve tabii ki, Türk hükümeti olsun.

Zaten her ekonomik krizde bizi suçlayan bir Türkiye var karşımızda. Faiz lobisi, dış mihraklar, doların yükselmesi ve enflasyonun problemini bile bizden kaynaklanan meseleler olarak Türkiye’deki halka anlatıyorlar.

Türk halkı, ABD’yi FETÖ, YPG, PYD, PKK gibi örgütlerin hamisi olarak görmektedir ve bunda son derece haklıdır ve bize karşı zaten nefret duyguları beslerken bu yaptırımlar ile daha fazla anti-Amerikancı hassasiyetini arttırmanın gereği yoktur.

Fırat’ın doğusunda Türkler kurdukları duvarları bazı bölgelerde sökmeye başladığını biliyoruz. Rusya’nın destek ve oluru ile Membiç başta olmak üzere PKK’nın elinde bulunan Tel-Abyad’a rahatlıkla girebilirler. Hatta Fırat kalkanı hareketinin çok daha büyüğünü başlatacakları görülüyor.

Özel temsilci James Jeffrey, PYD PKK, Suriye’nin kuzeyi ile Ankara arasında mekik dokuyor ama sanırım Türkler artık bizim verdiğimiz sözlere güvenmiyor. Ben Suriye’den çıkalım dedim ama Pentagon hep karşıma dikildi. Tabii bizde hep Türklere karşı yalancı durumuna düştük.

Erdoğan yetmiyormuş gibi NATO’dan çıkarız gibi konuşmalar yapıyor. NATO’nun güney kanadı ve en büyük 2. askeri gücü olan Türkiye’nin çıkmasının telafisi mümkün değil. PYD, YPG gibi desteklediğimiz örgütler Türkiye’nin alternatifi olamaz.

Biz bu örgütleri destekledik ama niye desteklediğimizi bizde bilmiyoruz. Tabii bu hatanın suçlusu Obama’dır. Türkler Obama’yı sevmez zaten.”

Yukarıda yazdığım hayali bir Trump konuşmasıdır.

Trump’ın basit mantık ve yaklaşımı, inanın yine çok basit düşünen senatörleri etkiler. ABD Başkanı, kongrede bulunan senatörler ve temsilcilerin çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Onlar sonuca ulaşan basit çözüm ve mantıkla karar vermeyi severler.

Basit düşünmek, karışık meseleleri kolaylaştırır. Merhum Demirel’in söylediği neydi?

“Meseleleri mesele yapmazsanız mesele kalmaz” Allah rahmet eylesin. Doğru yaklaşım.