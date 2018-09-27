Türkiye’ye, Judo Dünya Şampiyonası’nı iki bronz madalya

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 20-27 Eylül tarihleri arasında yapılan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası ferdi ve karma takımlar müsabakalarına Türkiye; 4 kadın, 6 erkek sporcuyla katıldı.

Tokyo Olimpiyatları’na puan veren Dünya Şampiyonası’nda 129 ülkeden, 309’u kadın olmak üzere 800 judocu yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ”Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen sürede, alt kadrolarda sporcularımız çok büyük işler yaptı. Bunun büyüklere de yansıması çok güzel oldu. Dünya şampiyonası başlamadan söylediğim gibi, bugünde aynı şeyleri söylüyorum. Yıllar sonra dünya şampiyonasında madalyalar geldi ve sıra olimpiyatlar diyorum. Bu şampiyonada alınan madalyalar Türk judosu adına çok önemliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Camiamıza bu mutluluğu yaşattıkları için. Başarının gelmesi için katkısını esirgemeyen sporun büyüklerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gençlerin dünya arenasında boy göstermeleri ve madalyaları kazanmalarında katkıları çok büyük. Artık şunu bilmeliyiz, çok çalışarak başarıya ulaşılıyor. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz gençleri kısa bir süre sonra buralarda göreceğiz ve bu beni eski bir milli sporcu olarak çok heyecanlandırıyor. Camia olarak olimpiyata kilitlendik diyebilirim. Sırada Tokyo’dan madalya ile dönmek var inşallah” dedi.

MİLLİLER YILLAR SONRA MADALYAYA UZANDI

Milliler 1999 yılından kazanılan iki madalyadan sonra ilk defa bir dünya şampiyonasında iki madalya kazandı. Kadınlarda 15, Erkeklerde ise 17 yıl sonra bronz madalya kazanan Judogiler şampiyonayı 129 ülke arasında 15’inci sırada tamamladı.

KAYRA SAYİT’TEN BRONZ MADALYA

Kadınlarda 15 yıl sonra madalya kazanarak kürsüye çıkan Kayra Sayit, ”Kendi adıma ve ülkem adına yıllar sonra madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dünya şampiyonalarında ilk madalyamı kazandım. En büyük hayalim olimpiyatlar. O tarihe kadar toplayacağım puanlarla ilk sekiz içinde olimpiyata gitmek istiyorum. İlk sekizde gitmek demek olimpiyatlarda madalya demek. Bu nedenle çok çalışarak bunu başaracağımı düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Herkes bana destek oluyor. Bende bunun karşılığını, federasyona, Spor Bakanlığına ve Türk halkına madalya olarak vermek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

VEDAT ALBAYRAK, 17 YILLIK MADALYA HASRETİNE SON VERDİ

Türk milli takımı adına erkeklerde 17 yıl sonra madalya kazandıran Vedat Albayrak, ”Hedefim altın madalya kazanmaktı ama olmadı. Federasyonumdan, Sporun büyüklerinden ve Türk halkından özür diliyorum. Bana inananlara söz veriyorum, önümüzdeki şampiyonalarda altın madalyayı Türk halkına getireceğim. Bu şampiyona benim için çok önemliydi. Altın olmasa da kürsüye çıkmak güzeldi. Artık bu şampiyona geride kaldı. Kayra’nın dediği gibi, hedef olimpiyatlar. Toplayabildiğimiz kadar en yüksek puanla oraya gitmek ve madalya kazanmak istiyorum” diye konuştu.