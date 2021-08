Türkiye’ye gelen Rus öğrenci kayıplara karıştı, ailesi her yerde arıyor

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) – RUS öğrenci 20 yaşındaki Makar Fedorovich Ragin, 5 gün önce Fatih’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ragin’i bulmak için ailesi İstanbul’a gelirken, otelden çıktığı son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Temmuz’da İstanbul’a tatil için gelen, Varşova’daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih’te kaldığı otelden 28 Temmuz’da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Sosyal medya hesapları üzerinden görüştüğü ailesine Prens Adaları’na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Regin’in 3 gün boyunca telefonunun çaldığı ancak açan olmadığı öğrenildi. Son 2 gündür ise telefonuna da ulaşılamıyor. İstanbul’a gelen Regin’in annesi Anna Zhidkikh ile babası Fyodor Ragin her yerde çocuklarını arıyor. Son olarak bir ihbar üzerine otogara gelen aile, burada da her hangi bir sonuca ulaşamadı.



“MÜLTECİ OLARAK ALINMIŞTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kayıp gencin ailesine Türkiye’de yardımcı olan Aygül Pashayeva, “En son ayın 28’nde otelden çıkış yapıyor. Bir gün öncesinde de ailesiyle ortak sosyal medya gruplarında konuşuyorlar. Ailesine Prens Adaları’na gideceğini söylüyor. Ertesi gün uçuşu olduğu gün çıkmadan arkeoloji müzesini ziyaret edeceğini söylüyor. Ayın 28’inde sabah otelden çıkıyor ve ondan sonra hiç haber alınamıyor. Ailesiyle oteldeki cep telefonları ile iletişime geçmiş en son, birkaç gün telefonuna ulaşılıyor ve iki gün önce telefonu kapanıyor. Mülteci olarak alınabilir diye düşündük. Ailesi geldi onları karşıladım. Annesiyle meslektaş olduğumuz için yardımcı oluyorum. Her yere gittik, Tuzla’ya gittik, Beyazıt Karakoluna gittik, Sirkeci’ye gittik. Önceden başvuruları almıyorlardı, dün kayıp başvurusu yaptık. Otogara geldik bir burada görüldüğüne dair bir ihbar geldi. Asılsız ihbar olduğunu düşünüyoruz. Buraya geleceğini düşünmüyoruz. Kapanık bir çocuk Matematik okuduğu için hep kendi bir şeyleri çözmek istiyor. Aklımızda iki ihtimal var, mülteci olarak alınıp telefonu elinden alınmıştır, 3 gün açıktı 2 gündür telefonu kapalı. Başına bir şey geldiyse de bugün 5 gün geçti, her dakika bizim için önemli” dedi.



SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Makar Fedorovich Ragin’in otelden çıktığı son anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonu olan gencin dışarı çıktığı, bir süre telefona baktığı ve ardından da yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri ve Rus Konsolosluğu kayıp genci bulmak için çalışmalara başladı.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -