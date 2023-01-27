Türkiye’ye değer katan marka ve isimler ödüllendirildi

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Gökçe KARAKÖSE – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL, (DHA) – TÜRKİYE ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar ve isimler ‘4. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde ödüllendirildi. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Geçen sene Türkiye’ye 51 buçuk milyon turist geldi, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 2023 hedefimiz 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri. Turizm bakanımız açıkladı, her geçen gün bir adım daha ileri gidiyoruz” dedi.

Üreten ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan Türkiye’nin markaları, 4. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen tören, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla gerçekleşti.

Törende Turksat, Galataport, Aselsan, LC Waikiki, Arçelik, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Şef Fatih Tutak, Ampute Milli Takımı, Odunpazarı Modern Müze ve Sanatçı Refik Anadol ödüllerini aldı.



‘HER GEÇEN GÜN BİR ADIM DAHA İLERİ GİDİYORUZ’

Törende konuşan Turagay, Türkiye’nin çok değerli markalara sahip olduğunu belirterek, organizasyonda ödül alacak marka ve isimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) dünyanın en önemli markalarından birisi haline geldiğini dile getiren Turagay, “Bugün Türk Hava Yolları 342 destinasyona gidiyor ve 400’e yakın uçak filosuna sahip. İGA, ilk yapıldığında yanlış mı yapıldı, bu kadar maliyete katlanılmalı mıydı diye tartışılan bir yerdi. Şu anda Avrupa’nın en fazla yolcu trafiğine sahip havaalanı haline geldi. Günde bin 200 uçak iniyor ve kalkıyor. Uçan yolcu sayısı 70 milyon civarında. Türk Hava Yolları tek başına 17 milyar dolarlık döviz geliri sağlıyor. Geçen sene Türkiye’ye 51 buçuk milyon turist geldi, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 2023 hedefimiz 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri. Turizm bakanımız açıkladı, her geçen gün bir adım daha ileri gidiyoruz” dedi.



‘ASELSAN 81 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR’

ASELSAN’ın 81 ülkeye ihracat yaptığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Turagay, “Geçen sene 400 milyon doların üzerinde ihracat var. Son 5 yılda 671 ürünü yerlileştirmiş durumda. Bunlar az başarılar değil. Galataport, dünyanın ilk yer altında olan kruvaziyer terminali o kadar güzel bir yapıyı inşa etmişler ki, insan gurur duyuyor” ifadelerini kullandı. Turagay, ödül alanlar arasında bulunan Ampute Futbol Milli Takımı ve gastronomi alanındaki başarılardan da söz etti.

‘İHRACAT KİLOGRAM BİRİM DEĞERİMİZİ 2 DOLARA ÇIKARMAK DURUMUNDAYIZ’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını vurguladı.

Gültepe, “Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri yapma vizyonuyla tüm çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz. 2022’de ihracat kilogram birim değerimiz 1,44 dolar. Önceki yıla istinaden yüzde 15 gibi bir artış sağladı. Önümüzde koymuş olduğumuz hedeflere baktığımız zaman birim fiyattaki bu miktar, bu değer, yeterli değil. En kısa zamanda 2 dolara hatta 3 doların üzerine çıkmak durumundayız. Değeri de arttırmanın yolu belli. Yüksek teknolojiye, Ar-Ge’ye, tasarıma, inovasyona ve markalaşmaya odaklanmalıyız” diye konuştu. (DHA)

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(FOTOĞRAF)