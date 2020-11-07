Türkiye’ye 26 bin hasta organ bekliyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Erol Aktunç, Türkiye’de yaklaşık 26 bin hastanın organ nakli beklediğini söyleyerek, “Bir yıl içerisindeki beyin ölümü olan bireylerin yakınlarına baktığımızda yüzde 25’i organ bağışına onay veriyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 90’a kadar çıkıyor” dedi.

Prof. Dr. Erol Aktunç, Türkiye’de organ bağışı bekleyen hastalar ve organ bağışı oranları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 26 bin hastanın organ nakli için sırada beklediğini ifade eden Prof. Dr. Aktunç, organ bağışı oranının ise yüzde 25’lerde olduğunu ifade etti. Organ bağışında farkındalığın arttırılması için 3-9 Kasım’ın Organ ve Doku Bağışı Haftası olarak ilan edildiğini anlatan Prof. Dr. Aktunç, “Bu hastalarımızın 20 bini böbrek nakli için bekliyor. Diğerleri karaciğer, kornea, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp nakli için sırada bekliyor. Canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak ön sıralarda bulunuyoruz. Vefat eden hastalardan donör olma aşamasında dünyada çok ön sıralarda bulunmuyoruz. Bu konuda hastalarımızın yakınlarının ve vatandaşlarımızın bazı çekinceleri oluyor. Bunlar inanç bakımından ve hastalarla aralarındaki sevgi bağı bakımından insanların kendileri zorda hissettikleri bazı durumlar da mevcut. Ancak böyle durumlarda başka ihtiyacı olan, başka da şansı olmayan ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyen insanlar için böyle bir iyiliği yapmak mümkün” dedi.

ORGAN BAĞIŞINA ONAY YÜZDE 25’LERDE

Organ bağışlarında komadaki ya da bitkisel hayattaki insanlarla, artık beyin fonksiyonları tamamen durmuş yani tıbben vefat etmiş kabul edilen insanlar arasındaki fark konusunda bir kafa karışıklığı olduğunu belirten Prof. Dr. Aktunç, şunları söyledi:

“Tıbben bir bireyin vefat ettiğini tespit etmek için iki temel beyin bölümünün görevlerine bakıyoruz. Biri iletişim sosyal işlevlerimizi yerine getiren beyin bölümü, ikincisi de yaşamsal işlevlerimizi yerine getiren beyin bölümü. Tıbben vefat eden insanlarda bu iki işlevin bir daha geri dönüşümsüz çalışmayacağını tespit eden tetkikler yapıyoruz. Bunlar sosyal işlevlerimizi ve yaşamsal işlevlerimizi yerine getiren bölümler. Bir yıl içerisindeki beyin ölümü olan bireylerin yakınlarına baktığımız da yüzde 25’i organ bağışına onay veriyorlar. Bazı ülkelerde yüzde 90’a kadar çıkıyor. İspanya bu konuda önde olan bir ülke.”

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