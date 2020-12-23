“Türkiye’nin verisini, Türkiye’de tutan dosya transfer uygulaması”

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin bulut depolama servisi lifebox, uzaktan eğitim ve çalışma sisteminin pandemi döneminde dosya paylaşımlarını daha güvenli ve hızlı yapma imkanı sunan lifebox transfer hizmetini geliştirdiğini duyurdu. Kullanıcılarına ücretsiz olarak tek seferde yüksek boyutlu dosya transferi imkanını sunan lifebox transferde hesap oluşturmaya gerek kalmadan kolayca dosya alışverişi yapılabiliyor.

Pandemi sürecinde müşterilerinin değişen tüketim alışkanlıklarını takip ederek oluşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital platformlar üzerinden hızlı ve güvenli dosya paylaşım ihtiyacı özellikle pandemi döneminde önemli bir artış yaşadı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim modeline geçtiğimiz bu süreçte proje, sözleşme, ödev gibi önemli dosyaların güvenli bir şekilde gitmesi gereken yere ulaşması kullanıcıların önceliği haline geldi. Kritik dosyaların yanı sıra kişisel fotoğraf, video ve dokümanların da güvenli paylaşımı önem kazandı. Turkcell olarak geliştirdiğimiz lifebox transfer ile güvenli şekilde dosya transferi ihtiyacını çözüyoruz. Güvenliği en ön planda tuttuğumuz lixebox transferda kullanıcıların tüm paylaşımları ücretsiz olarak şifrelenirken kendi belirledikleri süre sonunda sunucudan otomatik olarak siliniyor. Bugüne kadar ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle geliştirdiğimiz tüm uygularımızda olduğu gibi lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri kendi topraklarımızda kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak” diye konuştu.