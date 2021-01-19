Türkiye’nin Venedik’i Gölyazı’nın yaz ve kış hali aynı karede

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da, Avrupa’nın en güzel 30 kasabası arasına giren ve ‘Küçük Venedik’ olarak adlandırılan Gölyazı Mahallesi’nin, kar altındaki kış görüntüleri ile yaz döneminde çekilen fotoğrafları yayınlandı.

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 2020 yılında, ‘Avrupa’nın en güzel 30 kasabası’ arasında gösterilen Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, pandemi nedeniyle sessizliğini koruyor. Mahalle, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi nedeniyle ‘Küçük Venedik’ olarak adlandırılıyor. Yarımada üzerine kurulu Gölyazı’nın karla kaplı hali, habi amaçlı fotoğrafçılık yapan Hasan Sarıtaş tarafından dronla görüntülendi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Gölyazı’nın beyaz örtü ile kaplanması, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Doğaseverler için Gölyazı’nın geçtiğimiz yıl yaz döneminde çekilen fotoğrafları ile kar altındaki hali birleştirildi. Ortaya güzel bir manzara çıktı.

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