Türkiye’nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, siviller için Türkiye’nin tek kayak simülasyon merkezi, sporculara eğitim vermeye devam ediyor. Henüz karın yağmadığı kentte merkez, meraklılara ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde sezon, kar yağmayınca açılamadı. Kayak severler ve sporcular çözümü kayak simülasyon merkezinde buldu. Sivas Valiliği’nin katkılarıyla kent merkezine kurulan ve şu an itibariyle Türkiye’nin tek kayak simülasyon merkezi olan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi sporculara kayak keyfini yaşatıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşların alınmadığı simülasyon merkezinde bugünlerde sadece sporcular antrenman yapabiliyor.

‘TÜRKİYE’DE TEK MERKEZ’

Kayak Antrenörü İlhan Erzurum, kayak simülatör merkezinin Türkiye’de tek olduğunu belirterek, “Simülasyon merkezimiz Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yapıldıktan sonra Sivas ve çevre illerde kayak sporunun tanınması ve yaygınlaşması amacıyla yapıldı. Türkiye’de bundan 1 tane var. Daha önce 3 tane vardı ama 1’i İstanbul’da kapandı. Diğeri ise askeri amaçlı kullanılıyor. Sivil de sadece Sivas’ta var. Şu anda pandemi süreci olduğu için sporcuların performansı gerilemesin diye sadece onlar çalışıyor. Kısıtlı bir izin alındı. Pandemi olmadan önce herkese açıktı. Herkes istediği zaman burada kayak eğitimi alabilir. Burası normalde herkese açık bir yer” dedi.

Merkezde kayak eğitimi alan sporcular ise kar olmasa bile eğitimlerini devam ettirebilme açısından merkezin çok değerli olduğunu, uzman antrenörleri eşliğinde, kendilerini her an hazır tutabildiklerini dile getirdi.

