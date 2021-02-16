Türkiye’nin Stratejik Ortağı Barzani 2

“Kuzey Irak’ta Kürt Otonom Devleti’nin kurulması Türk Dış İşleri tarafından uzun süre kaygı ve şüphe ile karşılanmıştı. Türkiye’nin güneyinde bir Kürt Devleti’nin kurulması “kırmızı çizgi” olarak tanımlanmış ve buna hiç de sıcak bakılmamıştı.



Suriye’de PYD’nin güçlenmesi ve ABD tarafından IŞİD’e (DAEŞ) karşı desteklenmesi Türkiye’de yine bir rahatsızlık yarattı. Aynelarap (Kobani) olayları sırasında PKK ve PYD işbirliği açıkça ortaya çıkmış oldu. ABD, IŞİD’e karşı kara harekâtını yürütecek vurucu güç aramakta iken PYD güçleri ABD safında görünerek ABD’den askeri malzeme yardımı aldılar. Bu yardımların ne kadarı IŞİD’e karşı kullanıldı, ne kadarı PKK’ya aktarıldı bunu tam olarak bilmemiz imkânsız. Ancak son aylarda Şırnak, Mardin, Siirt gibi illerimizde kazılan hendeklerde ABD’den alınan askeri mühimmâtın kullanıldığını görmek için askeri uzman olmak da gerekmiyor.

Naçirvan Barzani R.T.E. İle Ankara’da



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD güçlerinin 17 Aralık 2015 tarihinde “Kürdistan Bayrak Günü” törenlerinde yapmış oldukları saldırıyı kınayarak “Yaptıklarını işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar” dedi.



IŞİD’in bugün Irak topraklarının % 17’sini işgal altında tutması ve Barzani’nin Musul’un kurtarılması için Türkiye ile işbirliği yapması Irak merkezi hükümetini rahatsız ettiği gibi PKK ve PYD’yi de fazlasıyla kızdırmış görünüyor.



Bu rahatsızlığın, Kürtlerin gerçek temsilcisinin kim olduğu konusundaki gizli rekabetin su yüzünde görünen parçası olduğu açık. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 35 yıldır silahlı terör harekâtı yürüten PKK’nın benimsediği mücadele metodu ile Barzani’nin uyguladığı resmi mücadelenin uyuşmayacağı gün gibi açık. PKK, yürütmekte olduğu hendek savaşı ile Türkiye’de Kobani’ler yaratma çabasında. Barzani ise IŞİD gittikten sonra doğacak boşluğu resmi yollardan doldurmak ve Musul’da hâkim olmak çabasında. Görünen o ki Türkiye, Barzani peşmergelerine eğitim desteği vermekle bu oluşuma zımnen izin vermiş olmaktadır.

Musud Barzani



Irak merkezi hükümeti ise İran’ın güdümünde, İran Şii milisleri ve kendi Şii milisleri ile Musul’da bir mezhep katliamı planlamakta ve İran’dan Lazkiye’ye kadar oluşan bir Şii hâkimiyeti hülyaları kurmakta. Türkiye ise olaya mezhep penceresinden değil Irak’ın toprak bütünlüğü çerçevesinden bakmayı tercih etmekte. Bu bakımdan Türkiye’nin Barzani gibi akılcı ve tecrübeli bir Kürt lideri desteklemesi Musul’da insanlık dışı bir katliamın önlenmesi açısından da önem taşımaktadır.

Barzani ve Çavuşoğlu



Barzani, Kuzey Irak’ta dengeli bir yönetim kurarak komşularıyla iyi geçinmeye çalışmakta. PKK’nın akıl almaz maceralarının sadece Türkiye için bir tehdit olmadığı, en az Türkiye kadar Barzani’yi de etkilediği açıktır.

PKK’ya karşı yürütülen mücadelede Barzani Türkiye’nin stratejik ortağı olmak zorundadır”.

kuzey Irak Haritası 2020



Bu yazı 4 yıl kadar önce yazılmıştı. Barzani’ye öfke duyanlar bu “stratejik ortak” sıfatına pek sıcak bakmamışlardı. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gara’ya yapmış olduğu sınır ötesi harekâtından sonra stratejik ortak olmanın hem gerçekliği, hem de önemi daha iyi anlaşıldı.

PKK, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne değil kendisine karşı çıkan her oluşuma düşman acımasız bir terör örgütüdür. Türkiye’nin desteği olmaksızın Barzani’nin PKK’ya karşı durma gücü çok sınırlıdır. Kandil’deki terör oluşumunun sona ermesi Türkiye için önemli olduğu kadar Barzani için de önemlidir.