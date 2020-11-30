Türkiye’nin patentleri, Ankara Veri Merkezi’nde saklanıyor

Veri merkezi işletmecisi Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) verisini Ankara Veri Merkezi’nde güvenle sakladığını duyurdu.

‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell, kurumsal müşterilerine veri merkezi hizmeti sunmaya devam ettiğini açıkladı. Sektör devlerinin tercih ettiği Türkiye’nin en büyük veri merkezinin müşterileri arasında dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) de yer alıyor. Bu kapsamda Turkcell, Türkiye’nin patentlerini Ankara Veri Merkezi’nde saklayacak. TÜRKPATENT, Turkcell Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını yönetecek.

2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin verisini korumak için gece gündüz hız kesmeden çalıştıklarını söyledi.

Bu alanda 2 milyar liraya yakın yatırım yaparak yeni nesi veri merkezleriyle kurumsal müşterilere hizmet verdiklerine dikkat çeken Erkan, “Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu’nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu. Özellikle kamu kurumlarının tercih ettiği Ankara Veri Merkezimizde Türkiye’nin patentlerini saklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz” dedi.

FELAKET KURTARMA MERKEZİ, TURKCELL’İN VERİ MERKEZİ’NDE

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirdikleri önemli çalışmalar kapsamında Felaket Kurtarma Merkez’ini Turkcell Veri Merkezi’nde konumlandırdıklarını dile getirdi.

Asan, “Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa’nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumlarının başında geliyor. Özellikle 2017 yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra sorumluluklarımız çok daha fazla arttı. Türkiye’nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve sınai mülkiyet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Turkcell Veri Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın Kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.