Türkiye’nin Örnek İş Kadınları Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’de iş yaşamına damga vuran ve başarılarıyla örnek gösterilen iş kadınlarını Yenimahallelilerle buluşturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bu yıl 2’incisi düzenlenen “Başarı Sizsiniz” adlı söyleşiye, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından solist Pırılay Pekpak da şarkılarla renk kattı.

Ankara’dan yola çıkan, yaptıkları işlerle isimlerini duyuran, üç farklı kulvarda üç başarılı iş kadını Aysu Yavuz, Gamze Cizreli ve Pınar Ayhan başarıya giden yolculuklarından bilgi ve birikimlerini Yenimahalleli kadınlarla paylaştı.

Konuk iş kadınlarına çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kadın ve erkeğin eşit yurttaş olduğunu hatırlatarak “Ne kadınsız ne de erkeksiz bir toplum düşünülemez. İnsanlığın yarısı erkekse yarısı da kadındır. Birinin diğerinden üstün olması düşünülemez” dedi.

Kadın bürokratlarımın fazla olmasından çok mutluyum

Maalesef bizim toplumumuzda erkekler kadınları biraz daha hor görüyorlar diye serzenişte bulunan Yaşar “Cumhuriyetin kuruluşundan önce Türk toplumunda hiçbir hakkı olmayan kadınlarımıza daha Avrupa’da bile yokken seçme seçilme hakkını veren, Medeni Kanunu getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde bugün kadınlarımız bu noktalara geldi. Türkiye’de kadınlarla ilgili, erkeklerin de kadınların da mücadelesi ile kadını daha verimli hale getirebilmek, kadınları daha onurlu yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz. Belediyemizde müdürlerimin çoğu kadın. Son derecede memnunum. Kadının girdiği yerde ciddiyet oluyor, disiplin oluyor, verim daha yüksek oluyor. Onun için kadınlarımıza güvenmeliyiz. Onlar da kendilerine güvenmeliler. Bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağladığımız zaman güzel, yaşanacak bir ülke olacağız. Mücadelemiz bunun mücadelesi” diye konuştu.

Kahraman kadınlardan mesaj var

Söyleşiye konuk olarak katılan iş kadınları, iş hayatına başlama süreçlerinden, başarılı birer girişimci olarak mesleklerini icra ederken yaşadıkları zorluklara kadar birçok süreci detaylarıyla anlatırken kadınlara da “Bir kadının başaramayacağı hiçbir iş yoktur” mesajını verdi.

Kadınların altından kalkamayacağı iş yoktur

Pimeks Group Şirketleri Yönetici Ortağı ve Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Aysu Yavuz “Kadınlar güzel şeyleri hak eden çok değerli varlıklar. Kadınların istedikten ve azmettikten sonra altından kalkamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki ön yargılar olmasın. Tek eksiğimiz saygı duymak. Bu noktada şunu yapmamız gerekiyor. Biz saygı duyalım. Her noktada saygılı olalım. Karşı taraftan saygı bekleyelim. İnşallah dünya üzerinde tüm halkların kadınlara hak ettiği değeri vereceği, kadınların da fırsat eşitliğiyle beraber aslında dünyaya dokunabileceği, barışı getirebileceği, ekonomileri daha refaha ulaştırabileceği, şiddetsiz güzel yarınlar diliyorum” dedi.

Ayrımcı dili hayatımızdan çıkarmalıyız

BIGCHEFS Kurucusu Gamze Cizreli de “İnşallah erkekler gününü kutlamadığımız gibi kadınlar gününü de kutlamak zorunda olmayacağımız günlere geliriz. İnşallah fırsatlara eşit erişebileceğimiz günlere geliriz. Hala İstanbul Sözleşmesi’ni tartıştığımız günler yaşıyoruz. Burada aslında bizler, vatandaşlar, STK’lar, devlet, yerel, mülki idare hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu tek başına olacak bir iş değil. Anayasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Diğer taraftan da Fethi Yaşar’ın da dediği gibi dilimizi değiştirmenin zamanı geldi. Ayrıca biz annelere de çok büyük rol düşüyor. Kadına saygılı, cinsiyet eşitliğine inanan erkek çocuklar yetiştirmeliyiz. Biz kadınlar olarak da önümüzdeki engelleri kaldıracağız. Çünkü kadın isterse her şeyi başarıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kitlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin” mesajıyla cümlesine başlayan Pınar Ayhan ise “Mustafa Kemal’in bu mesajı sadece kadınlara değil, herkesedir. Kendimize saygı duymanın yollarını bulmalıyız. Hayattan zevk almayı bilecek işler yani varlığımızı ortaya koyacak olan işlere yönelip, mutlu, gururlu, huzurlu bir hayat yaşamalıyız ki çevremize de huzur ve mutluluk verebilelim. Saygı duyulacak işler yapıp, yeni nesillere de bir imza bırakmalıyız” diye konuştu.