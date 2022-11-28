Türkiye’nin mesleki eğitim deneyimi OECD ülkelerine anlatılacak

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EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, ‘Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek: Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Reformlarının Deneyimlerini Öğrenmek’ konulu konferans düzenlenecek.





Milli Eğitim Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, OECD ve Avrupa Eğitim Vakfı iş birliği ile OECD İstanbul Merkezi’nde 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek OECD-Türkiye mesleki eğitim konferansına, Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Azerbaycan, Mısır, Hırvatistan, Fas, Slovakya, Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra uluslararası birçok kuruluş ile iş dünyası, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak. Konferansın açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajla katılması bekleniyor. Konferansta, OECD ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen politika yapıcılar ve sosyal ortaklar için mesleki eğitim sistemlerine duyarlı, esnek, yenilikçi ve öğrencilerin değişen iş dünyasına geçişini destekleyici politikalara ve uygulamalara ilişkin tecrübe paylaşımı yapılacak.



BAKAN ÖZER’DEN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konferansa ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Haziran ayında Paris’teki ‘Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi’ne katılmak üzere gittiğimiz Paris’te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldik. Genel Sekreter Cormann, Türkiye’nin eğitim alanında, özellikle mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri heyecanla karşılamıştı. Genel Sekreter; ilham kaynağı olması için ‘bu deneyimi OECD ülkeleri ile bölgedeki diğer ülkelere de anlatalım’ demişti. İşte bu kapsamda İstanbul’da OECD ülkeleri ile üye olmayan ülkelerin de katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesi için ev sahipliği yapacağız. 4 tematik grup altında yapılacak konferansta mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğu, mesleki ve teknik eğitimde yenilikler, mesleki ve teknik eğitimde esneklik ve kapsayıcılık ile mesleki ve teknik eğitim sonrası geçiş desteği konuları görüşülecek” dedi.



Türkiye’nin eğitim alanında son 20 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Özer, “Türkiye, bu sayede akıl alan değil; deneyimlerini diğer ülkelere aktaran, tecrübelerini paylaşan ülke konumuna gelmiştir. Bu bizim için bir iftihar kaynağıdır. Bu noktaya gelinmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.