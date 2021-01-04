Ana Sayfa Haberler Türkiye’nin Köln Başkonsolosu şoförünün oğlu nehirde ölü bulundu
Kategoriler: Dış Haberler

Türkiye’nin Köln Başkonsolosu şoförünün oğlu nehirde ölü bulundu

İskender Güngör/ KÖLN (DHA) –  Türkiye’nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehrinde bulundu.

Almanya’da Türkiye’nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) ölümü sevenlerini yasa boğdu. Baba İsrafil Kiranlioğlu 31 Aralık Yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından genç yaştaki oğlundan haber alamadığını duyurdu. Paylaşımın ardından  Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu’na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı. 

ARACINDA MEKTUP BULUNDU

Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri’nde bulunduğu ifade edildi. Kayıp gence ait aracın da Köln’ün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişlkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. ​Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu’nun 3 ay önce dünya evine girdiği ifade edildi. 

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
28 dakika önce

Son Haberler

Liseli gençlerin ‘maske’ duyarlılığı

Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi,…

8 dakika önce

Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eczacı Halit Usluer (68), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını…

9 dakika önce

Ankara’da risk haritası yeşile döndü

Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası, özellikle son 1…

22 dakika önce

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sulama kanalına uçtu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan…

28 dakika önce

Ebeveynler dikkat; ergenlerin yüzde 12,5’i çevrimiçi kumar kıskacında

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Araştırmalar, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar…

28 dakika önce

Basın Ekspres’te kamyon bariyerlere saplandı

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BASIN Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplanarak 30…

28 dakika önce