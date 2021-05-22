Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Ukrayna’da “Yılın Büyükelçisi” ödülüne layık görüldü

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) – Ukrayna’da her yıl düzenlenen Yılın Kişisi Ödülleri kapsamında Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna’da en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Yılın Kişisi 2019 Ödülleri’nde (Ludina Roku), ‘Ukrayna-Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı’ ödüle layık görüldü. Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen ve Ukrayna Ulusal Opera binasında düzenlenen törende, Büyükelçi Güldere’ye ödülü, Ukrayna’da “Roksolana” dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle bilinen ünlü oyuncu Olga Sumskaya tarafından takdim edildi. Etkinliğin organizatörlerinden yapılan açıklamada, “Sayın Büyükelçi’nin çabaları sayesinde Ukrayna-Türkiye ilişkileri gelişiyor, iki ülke arasında enerji, ulaşım, savunma sanayi, havacılık-uzay ve bilim-teknoloji gibi stratejik alanlarda iş birliği derinleşiyor. Ülkelerimiz arasında kültürel ve insani ilişkiler aktif olarak gelişiyor” ifadeleri kullanıldı.

- Reklam -

“UKRAYNA HALKININ TÜRKİYE’YE İLGİSİNİN YANSIMASI”

Güldere, Türk medya mensuplarına yaptığı açıklamada, ödülü almaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Kendi çabalarının yanı sıra Ukrayna halkının Türkiye’ye olan ilgisinin yansımasının da bu ödülü getirdiğini belirten Büyükelçi, “İlişkilerimiz tarımdan yeşil enerjiye, savunmadan turizme kadar her alanda müthiş bir dinamizm içerisinde. Bu enerji insanlara ve ülkenin farklı gruplarına da yayılıyor. Bir Türk Büyükelçisinin bu ödülü alması son dönemde yakalanan ikili ivmeyi de çok güzel tamamlayan bir resim oldu” diye konuştu.