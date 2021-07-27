Türkiye’nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor / Ek fotoğraf

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.