- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Türkiye’nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bursa’da ‘Bayram’ operasyonu; 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-BURSA, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen ‘Bayram’ operasyonunda 2 kilo 645 gram uyuşturucu madde ile 14 uyuşturucu...
Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Denizde kaybolan Serhat’ın 4 gün sonra cesedi bulundu
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, cumartesi günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Özcan'ın (18) 1,5 kilometre açıkta cansız bedenine ulaşıldı. Kentte yaşayan Serhat Özcan,...
Antalya’da site bahçesindeki trafo yangını korkuttu
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir site bahçesinde yer alan trafoda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri duyulan trafodaki yangını, uzun uğraş...