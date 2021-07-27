Türkiye’nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor / Ek fotoğraf

Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve başta ekmek çeşitleri olmak üzere pastane ürünlerini Başkent’te daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Halk Ekmek Fabrikası, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle’de 7’si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvuruları almaya başlayacak. Yeni Halk Ekmek satış büfelerinin eklenmesiyle birlikte Ankara’da hizmet verecek satış büfelerinin sayısı 419’a yükselmiş olacak.