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Ana Sayfa Güncel Haberler Türkiye’nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor / Ek fotoğraf
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Koronavirüs sonrası rehabilitasyonun önemi arttı
Koronavirüs sonrası akciğer tutulumu yaşayan kişilerde çabuk yorulma ve solunum kapasitesinde azalma gibi semptomlar yaşandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özden Baskan, “Bu hastaların mümkün olan en erken dönemde fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bu durum göz önüne alındığında üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının iş sıkıntısı çekmeyeceği öngörülüyor” dedi.
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve başta ekmek çeşitleri olmak üzere pastane ürünlerini Başkent’te daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Halk Ekmek Fabrikası, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle’de 7’si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvuruları almaya başlayacak. Yeni Halk Ekmek satış büfelerinin eklenmesiyle birlikte Ankara’da hizmet verecek satış büfelerinin sayısı 419’a yükselmiş olacak.
CHP’li Toprak: Türkiye’yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP'li milletvekilleriyle birlikte geldiği Van'da açıklama yaptı. Türkiye'yi yeni bir tehlikenin beklediğini...
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk oluştu
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Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) - 9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından şehir dışından İstanbul'a dönenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı...