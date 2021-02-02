Türkiye’nin İlk Üniversite Ajansı EGE AJANS, zirveden inmiyor

Türkiye’de üniversite bünyesinde kurulan ilk haber ajansı EGE AJANS 34 yaşını tamamladı. Şairin dediği gibi ‘’Yaş 35 ömrün yarısı eder.’’ Ortasındayız ömrün. Lakin bu rakamlar insanlar için. Ajans için dilerim sonsuza kadar sürer.Ne kadar uzun ömürlü olursa , öğrenciler o kadar çok yararlanacak ajanstan.

Ege Ajans, öğrencilere uygulama imkânı vermesinin yanısıra Ege Üniversitesi’nin sesini dünyaya duyurması açısından önemli. Her sene; haber sayısı, tiraj, erişim ve reklam eş değeri açılarından tüm üniversitelerin zirvesinde. Oradan inmeye de pek niyeti yok. Ege Üniversitesi haberlerinin yayınlandığı gazetelerin tirajları toplamında ve erişimde hep birinci.

Zaman zaman, haberlerin doğruluk tartışmaları yapılırken, Ege Ajans’ın bugüne kadar hiçbir haberi tekzip edilmediği gibi, doğruluk tartışması bile yapılmadı. Zira, ajansın hedefi, ‘’Doğru, tarafsız , bilimsel haber’’ Ege Üniversitesi’nin bilim havuzundan yararlandığı için de özgün haber niteliği taşıyor. Araştırmadan, kaynağı sorgulanıp, test edilmeden hiçbir haber servise konmuyor. Her haber belgeli.

AMATÖR RUHLA, PROFESYONEL HABERCİLİK

Diğer üniversitelere de örnek olarak, haber ajanslarının kurulmasında öncü olan Ege Ajans’ta amatör ruhla, profesyonel gazetecilik yapılıyor. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, her yarıyıl birer hafta Ege Ajans’ta staj yapıp, tüm gazetecilik uygulamalarına katılıyor. Ajans ayrıca, Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Kalem Gazetesi’nin de haber kaynağı. Rektör Prof.Dr.Necdet Budak Ege Ajans İçin, ‘’Gözümüz, kulağımız, sesimiz’’ diyor. İletişim Fakültesi Dekanı ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Dilek Takımcı ise, Ege Ajans’ın , bu fakülteden mezun olanlara, daha öğrenciyken, gazeteci niteliği kazandırdığını belirterek, ‘’Öğrencilerimiz iş bulmada , diğer üniversitelerin mezunlarına göre bir adım önde. Ege medyası , zaten Ege mezunlarını tercih ediyor’’ diye öğrencileriyle gurur duyuyor.

Ajansta direksiyonun başında, yine bu okuldan mezun olmuş olan Yunus Atmaca var. Çalışanların tamamı Ege İletişim mezunu. Her sabah haber toplantısından sonra görev dağılımı yapılıyor. Öğrenciler fırtına gibi haber peşine düşüyor. Haber dönüşü ilk hesap Yunus Atmacaya veriliyor. Yazılan haberin noksanları – fazlaları tartışılıp, haber kuub

srsuz hale gelince medya kuruluşlarına servis ediliyor.

1 MİLYAR 373 MİLYON ERİŞİM

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Ege Ajans’ın , üniversitedeki tüm çalışma ve başarıları görünür kıldığını belirterek, interpres’in tesbitlerine dayalı, rakamsal bilgiler veriyor:

‘’ Ekip arkadaşlarımın özverili çalışmaları sonucu 2020’de medyada en çok gündeme gelen üniversiteler arasında yer aldık. Ege Ajans’ın oluşturduğu 732 haber ulusal ve yerel medyada yer aldı. 13 bin 461 gazete ve dergide, 89 bin 746 internet haberinde Ege Ajans’ın çalışmalarından yararlanıldı. Ulaşılan tiraj 455 milyon 806 bin 089. Erişimse 1 milyar 373 milyon 79 bin 449’’

Nice yıllara EGE AJANS…