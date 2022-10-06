Türkiye’nin ilk milli turbofan motoru İstanbul Airshow’da

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İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’nin hızla büyüyen sivil havacılık sektörünün yolcu uçaklarından havalimanlarına, havacılık endüstrisinden iş jetlerine, uçuş eğitiminden havalimanı güvenliğine kadar tüm sektör bileşenleri İstanbul Airshow’da toplandı. Türkiye’nin ilk milli turbofan motorundan ve helikopter motorunun da bulunduğu alan, 8 Ekim’e ziyaret edilebilir.

Dünya havacılığı, salgınla tarihinin en büyük krizini yaşadı. Hızla toparlanan, dünya ortalamalarının üzerinde büyüyen sivil havacılık sektörü, İstanbul Airshow’da bir araya geldi. Atatürk Havalimanı’nda 13’üncüsü düzenlenen İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu’nun açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Dünyanın önde gelen iş jeti imalatçıları ise yeni modellerini İstanbul Airshow’da sergileyor.

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“MOTORLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Türkiye’nin ilk milli turbofan motoru ve yerli helikopter motorunu yaptıklarını belirten TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, “170 serisinden bir motorumuzu ve TF 6 bin motorumuzu da görmek isteyenler için getirdik. Bu motorumuz gerçekten etkileyici, büyük bir motor. 6 bin libre içki üretiyor. Bu da güç ve enerji seviyesi olarak 6-7 bin beygire tekabül ediyor. Bu motoru daha da güçlü yapacağız. Türk Yıldızları’nın kullandığı o kırmızı gösteri uçaklarını biliyorsunuz. Aslında küçük savaş uçağıdır onlar. O uçakların 2 tanesinin, motorlarının 2 tane motoru var bizim motorumuz tek başına ikisinin verdiği güçten daha fazla güç üretecek” dedi.

“KİLOGRAM BAŞI 5 BİN DOLAR”

Motorları sadece uçaklar için değil; enerji, elektrik, gemiler, helikopterler için de ürettiklerini ifade eden Akşit şunları söyledi:

“Bu geliştirdiğimiz ürünlerin katma değeri yüksek. Hani her zaman söylenir ya, ‘Gemi dolusu buğday verip küçücük bir alet almak.’ Bu da öyle bir şey. Mesela milli helikopter motorumuz şu anda artık şekillendi. Son haline artık uçma noktasına geldi. Oradaki kilogram başına değeri yaklaşık 5 bin dolar. Bu motorlarda daha da yükseliyor. Normalde bu tip sistemleri Türkiye, hep dışarıdan ithal ediyor. Doğal gaz kompresörlerine, gemi motorlarının hepsini ithal ediyoruz. Tabii biz böyle büyük motorlar yaptığımız sürece bunlar Türkiye’de kalacak inşallah.”

“HER UÇAĞA UYGUN TASARLANAN KOKPİT”

ASELSAN’da aviyonik sistem mühendisi olan Gökhan Gökçeli ise “Standımızda, ASELSAN’ın genel maksat uçakları için geliştirdiği uçak kokpitini görmektesiniz. Ekranlar ve paneller milli imkanlarla yazılı ve donanımlı donanımlı milli imkanlarla geliştirilmiştir. Yazılım ve donanım altyapısı olarak müşterinin ihtiyacına göre çeşitli ayarlamaları ve güncellemeleri farklı hava araçlarına göre sağlayabilmekteyiz. Bizim için burada platformdan bağımsız olarak müşterinin ihtiyacı önemlidir. Ekranlarımız sadece birer ekran değil, ayrıca akıllı sistemlerdir. İçerisinde kendi grafik kartları ve işlemci de yer almaktadır. Panellerin bir kısmı atak helikopterinde de kullanılıyor” diye konuştu.

“METREKAREMİZİ BÜYÜTTÜK”

Fuarın organizatörü olan Mint Fuarcılık’ın Genel Müdürü Feyzan Erel de salgının ardından metrekare olarak büyüyerek kapılarını açtıklarını söyledi. Erel, “Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda eski dış hatlar terminalinin önündeki alanda, Teknofest’in de yapıldığı alanda yerde ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından ülkemizde yapılan ilk uluslararası organizasyon olan İstanbul Airshow’u sadece salgın döneminde ertelemek durumunda kaldık. Sektör salgın sonrasında tekrar büyürken, Türk havacılığına duyduğumuz güvenle, biz de metrekaremizi büyüterek organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.